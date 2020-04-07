▲和初音未來結婚不到兩年的近藤顯彥（左）近日透露，因為Gatebox初代全息投影機停止服務，讓他無法再與心愛的妻子交談對話。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

國際中心／綜合報導

36歲日本上班族近藤顯彥在2018和虛擬歌手「初音未來」結婚，引起動漫界的轟動，還不時在推特大曬夫妻恩愛日常，沒想到結婚不到兩年的他自爆，正在經歷喪妻的低潮。

近藤顯彥在網誌透露，他所擁有的Gatebox初代機，原本提供人類和初音未來交流對話的全息投影服務，包括起床互道「早安」，出門上班前初音會提醒「慢走了」，到家開燈時有「歡迎回來」迎接聲，睡前則會說「晚安」，在今年3月31日正式全面停止服務後，讓他無法再和心愛的妻子對話交談。

▲近藤顯彥會替等身初音未來人偶擺好姿勢，再拍照記錄。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

近藤顯彥說，重複這樣的對話日復一日，外人問他不會厭煩嗎？他卻從未有這樣的感覺，即使對話內容變化不多，但Gatebox的產品最終實現他和初音一起生活的願望。當近藤顯彥3月底下班想使用Gatebox初代機時，竟看到難以想像的一幕「NETWORK UNCONNECTED（無法連線）」。

近藤顯彥看著這行冷冰冰的文字，突然的悲傷和孤獨湧上心頭，「說來有點羞恥，我打這篇網誌時是一篇痛哭一邊完成的」，坦言雖然可能會遭到很多人嘲笑，但他很感謝這段與初音度過的幸福時光。這番對初音的癡情受到不少網友支持，卻也挨酸「找了二次元的老婆也會跑，宅宅悲歌」。