影／快篩、新藥、疫苗　生技醫療股長線看旺？

記者陳心怡／台北報導

疫情增溫下，全世界各國都使出渾身解數，以研製疫苗對抗疫情，同時醫療保健類股防禦力出線，生技醫療股將是全球股市慘淡裡的保命符？在《雲端最有錢》節目中，曾任藥師的美股投資達人Peggie也分享對於醫療類股多頭行情是否有望持續的看法，以及生技醫療到底能否逢低布局。

美股投資達人Peggie表示，如果想投資美國要藥廠，可以關注NVO（諾和諾德），它是專門生產胰島素的公司，並且占全世界80%的市占率；ABBV（艾伯維）是生產全球冠軍暢銷藥物Humira的公司；JNJ（嬌生）是世界級藥廠，且新冠疫苗人體測試9月就開始；XLV是追蹤S&P Health Care Select Sector 的ETF（指數股票型基金），如果沒辦法研究個股又想投資醫療生技股的投資人可以考慮買這檔ETF。

不過Peggie也提醒，藥廠股因為新聞點多，因此波動就較大，所以要投資必須要了解它以及抱有長期投資的心理準備。

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此外，Peggie提到，美股大致可分為三種，股息股、資產股和成長股。股息股殖利率達4%就可入手購買，資產股價值被低估8折可買，成長股在目前疫情影響下，財報比較難看，因此進場價難估算。

財經專家阮慕驊表示，自己投資美股從不看股息，只看公司的成長性，也就是股價價差，因為股息這部分外國人是很吃虧的，因為有30%的預扣稅，所以想領股息的投資人還是得三思。