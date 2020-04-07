　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／快篩、新藥、疫苗　生技醫療股長線看旺？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者陳心怡／台北報導

疫情增溫下，全世界各國都使出渾身解數，以研製疫苗對抗疫情，同時醫療保健類股防禦力出線，生技醫療股將是全球股市慘淡裡的保命符？在《雲端最有錢》節目中，曾任藥師的美股投資達人Peggie也分享對於醫療類股多頭行情是否有望持續的看法，以及生技醫療到底能否逢低布局。

美股投資達人Peggie表示，如果想投資美國要藥廠，可以關注NVO（諾和諾德），它是專門生產胰島素的公司，並且占全世界80%的市占率；ABBV（艾伯維）是生產全球冠軍暢銷藥物Humira的公司；JNJ（嬌生）是世界級藥廠，且新冠疫苗人體測試9月就開始；XLV是追蹤S&P Health Care Select Sector 的ETF（指數股票型基金），如果沒辦法研究個股又想投資醫療生技股的投資人可以考慮買這檔ETF。

不過Peggie也提醒，藥廠股因為新聞點多，因此波動就較大，所以要投資必須要了解它以及抱有長期投資的心理準備。

請繼續往下閱讀...

此外，Peggie提到，美股大致可分為三種，股息股、資產股和成長股。股息股殖利率達4%就可入手購買，資產股價值被低估8折可買，成長股在目前疫情影響下，財報比較難看，因此進場價難估算。

財經專家阮慕驊表示，自己投資美股從不看股息，只看公司的成長性，也就是股價價差，因為股息這部分外國人是很吃虧的，因為有30%的預扣稅，所以想領股息的投資人還是得三思。

ET快訊
羅志祥揪妹開趴！　周揚青曬美照「吐10字」發聲了
譚德塞推文關心英相強生　網狂轟：怎沒被開除還在演戲？
罷韓二階門檻過關！有效連署37.7萬份　預計投票日出爐
快訊／轎車墜屏東雙園大橋！　1人拋飛車外躺沙洲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情下全球掀金融業股利停發潮？　金管會：不跟進

央行3月外匯存底4,803.85億美元　續創新高

疫情爆發後首見國銀大陸踩雷　合庫出現2.61億壞帳

佳世達3月營收月增33.3%　創歷年同期新高

康友3月營收月增9.35％　帝斯攜手BESTAR打造印尼唯一禽類全藥證疫苗廠

影／快篩、新藥、疫苗　生技醫療股長線看旺？

安心即時上工計畫下周上路　勞動部：職缺將一併公布

開發金股價淪落至金控股最差！獲利長年墊底　股民誤信辜仲瑩無奈套牢16年

疫情嚇跑外資！　3月淨匯出3150億創下史上單月最大量

補助地方清淤經費10億元　水利署：四月底前完成防洪安檢

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

疫情下全球掀金融業股利停發潮？　金管會：不跟進

央行3月外匯存底4,803.85億美元　續創新高

疫情爆發後首見國銀大陸踩雷　合庫出現2.61億壞帳

佳世達3月營收月增33.3%　創歷年同期新高

康友3月營收月增9.35％　帝斯攜手BESTAR打造印尼唯一禽類全藥證疫苗廠

影／快篩、新藥、疫苗　生技醫療股長線看旺？

安心即時上工計畫下周上路　勞動部：職缺將一併公布

開發金股價淪落至金控股最差！獲利長年墊底　股民誤信辜仲瑩無奈套牢16年

疫情嚇跑外資！　3月淨匯出3150億創下史上單月最大量

補助地方清淤經費10億元　水利署：四月底前完成防洪安檢

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

財經熱門新聞

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

五一勞動節連假是否取消？　勞動部長許銘春：不排除延後

即／美股大反彈　道瓊激升900點

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

國泰金：1200員工6日改居家辦公

清查曾赴11景點　開發金330位員工居家辦公14天

中華電即日起停售Zoom服務

葡萄王研發傳捷報！　俄羅斯國際發明展勇奪2金

羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

開發金股價淪落至金控股最差！獲利長年墊底　股民誤信辜仲瑩套牢16年

銀行獲利風雨飄搖　高階主管經營指數創歷史新低

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

台酒OMAR　世界威士忌大賽2款分類冠軍

更多熱門

相關新聞

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

台股今（7）日受到美股大漲激勵，早盤一度衝破萬點關卡，但旋即受壓收斂漲勢，回到萬點之下震盪，盤中漲點維持在150點左右，直到尾盤才緩步擴大漲幅，終場收在9996點，上漲177點或1.81%，成交量1712.14億元。

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

影／台股反彈訊號怎麼看？　專家教你兩項超簡單指標！

影／台股反彈訊號怎麼看？　專家教你兩項超簡單指標！

無限QE撐反彈　台股挑戰萬點大關

無限QE撐反彈　台股挑戰萬點大關

全球央行吹降息　王道推4外幣高利定存

全球央行吹降息　王道推4外幣高利定存

關鍵字：

雲端最有錢股票投資

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

即／英國首相強生被送入加護病房

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面