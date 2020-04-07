沙俄「非常接近」達成減產協議　國際油價今上漲3%

▲西德州原油重挫8%。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

全球大型產油國局勢緊張，包括沙俄在內的主要產油國關鍵會議臨時延至週四召開，導致原油期貨週一（6日）交易價格收低，西德州原油期貨價格下跌 2.26 美元或 8% 以上，收每桶 26.08 美元。布蘭特原油期貨價格下跌 1.06 美元或 3.1%，收每桶 33.05 美元。

俄羅斯一位談判代表日前表示，沙國和俄羅斯即將就一項旨在減少全球石油供應過剩的限產協議達成一致，而莫斯科消息人士表示，在本週舉行磋商之前，俄羅斯已準備好大幅減產，以支撐疲軟的油市，但並未給出確切的減產規模。

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美國總統川普上週四表示，他已與俄羅斯總統普丁以及沙國王儲穆罕默德進行了通話，兩國同意減產1,000萬-1,500萬桶/日。但最初計劃在周一召開的OPEC+會議被推遲。兩名OPEC消息人士稱，產油國將在周四舉行視訊會議。

長期以來，OPEC和其他產油國聯合減產削減的供應被美國頁岩油生產商所填補，美國成了全球最大產油國。俄羅斯和沙國早就對此感到很沮喪。

產油國在應該實施多大力度的減產方面也存在分歧。擁有迄今為止世界上最大的額外產能儲備的沙國堅稱，將不再承擔它認為不公平的減產配額。

價格期貨集團高階市場分析師弗林（Phil Flynn）表示，由於 OPEC 和 OPEC + 先前未能達成新的減產協議，沙俄又展開價格戰，加上肺炎疫情導致各國封鎖與關閉交通，嚴重破壞原油需求，3 月份原油價格崩盤直落。

截至今日下午2點12分，西德州原油期貨價格上漲 0.90 美元或近 3.45%，收每桶 26.98 美元。布蘭特原油6月交割價上漲 1.04 美元或 3.15% ，收每桶 34.09 美元。