台灣之光！台酒OMAR 2020世界威士忌大賽　2款分類冠軍

▲台灣菸酒。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

2020年世界威士忌大賽（WWA）第二輪結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌再度進階獲獎，共有2項酒款榮獲分類冠軍（Category Winner），另有3項酒款榮獲1面金牌、1面銀牌及1面銅牌，再次為台灣威士忌揚眉吐氣，以濃厚的台灣風土特色，深深擄獲評審的味蕾。

世界威士忌大賽2007年由英國《威士忌雜誌》開始主辦，為少數專注於威士忌的競賽，也是為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一。世界威士忌大賽賽制為將參賽品項依種類、產區及年份進行分類，評選出分類冠軍（Category Winner）及金銀銅牌，接著不區分年份，於各種類中評選出各產區總冠軍，最後集合各種類、各產區總冠軍進行品評，評選出世界最佳威士忌大獎。

請繼續往下閱讀...

榮獲第二輪比賽分類冠軍的「OMAR原桶強度麥芽威士忌－波本桶」，風味上麥芽伴隨蜂蜜、奶油、椰子等清甜香芬，口感豐富，層次堆疊而饒富變化，為南投酒廠代表作之一，亦為台灣波本桶威士忌的典範；另一款榮獲分類冠軍的「OMAR原桶強度麥芽威士忌－雪莉桶」，入口後充滿太妃糖及澎湖黑糖糕的甜香，複雜的烏梅、果乾及木質香氣更是綿延不絕，為南投酒廠獻給台灣熱愛雪莉桶威士忌愛好者的摯愛。

台酒表示，OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，已狂奪百面以上獎牌，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

2020年世界威士忌大賽（WWA）第二輪得獎品項：

分類冠軍（CATEGORY WINNER）：

OMAR原桶強度麥芽威士忌－波本桶（桶號#11110430）

OMAR原桶強度麥芽威士忌－雪莉桶（桶號#23130023）

金牌獎 (GOLD)：

OMAR原桶強度麥芽威士忌－雪莉桶（桶號#21090950）

銀牌獎 (SILVER)：

OMAR原桶強度麥芽威士忌－波本桶（桶號#11110619）

銅牌獎 (BRONZE)：

OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌－波本桶（桶號#11140739）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！