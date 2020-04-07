台彩新推刮刮樂「轉運星盤」　花200元挑戰頭獎200萬

▲台彩全新推出刮刮樂「轉運星盤」，共有4個頭獎200萬元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（7）日推出以西洋星座4大星象為主題的新款刮刮樂「轉運星盤」，票面以「火」、「水」、「土」、「風」4大星象為主題，共有4款套票設計，每張售價200元，共有4個頭獎200萬元，總中獎率33.01%，讓民眾在防疫期間，也能刮出好運氣。

台彩表示，星座是民眾喜愛討論的話題之一，不僅會參考星座流年運勢，更有不少上班族關注每日星座運勢，這次推出全新刮刮樂「轉運星盤」，採用星座4大星象「火」、「水」、「土」、「風」為主題，並依照各星象的特質作為票面的主要顏色。

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台彩指出，每個星象各包含3種星座，火象星座包含牡羊、獅子及射手，代表顏色為熱情十足的紫紅色；水象星座包含雙魚、巨蟹及天蠍，代表顏色為細膩感性的湖水藍；土象星座包含金牛、處女及魔羯，代表色為穩重踏實的黃色；風象星座包含雙子、天秤與水瓶，代表色為平易近人的淺綠色，共有4款套票設計。

至於遊戲玩法，台彩說，刮刮樂「轉運星盤」以12星座圖象作為刮區內符號，刮開刮區後有2個「幸運符號」及10個「您的符號」，只要任1個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號下方對應的獎額，此外還有專屬於每個星象的「一刮即中」區，只要刮出票面上指定的星象符號，即得獎金500元，4款票面搭配4大星象不同的中獎符號。

刮刮樂「轉運星盤」共有4個頭獎200萬元，總中獎率33.01%，總獎項超過134萬個，喜愛星座主題的民眾除了購買屬於自己的星象刮刮樂之外，也不妨一次購足4款套票，將4大星象的好運通通入手。