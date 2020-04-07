英法兩大經濟體拉警報！　德銀示警出現下行風險

▲法國經濟兼財政部長 勒梅爾(Bruno Le Maire)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）週一表示，法國今年經濟將遭遇自二戰以來最嚴重的衰退，衰退幅度可能遠超過2009年金融危機。德銀週一也指出，預計今年英國經濟將萎縮6.5％，將是該國100年來最嚴重的衰退。

勒梅爾在參議院聽證會上表示，法國身為歐元區第二大經濟體，經濟遭到嚴重的衝擊。當局政府在上個月緊急預算更新中估計，該國經濟今年將萎縮1％後，不得不再下修。

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法國國家統計局（INSEE）上月估計，鑑於法國經濟目前的運行水平是正常水平的三分之二，政府施加的限制措施會使每個月經濟增長下降3個百分點。勞工部週一表示，約有500萬名法國員工接受了政府臨時裁員補貼，約佔私營部門僱傭人數的四分之一，此項津貼旨在避免出現大規模永久性裁員。

▲德意志銀行(Deutsche Bank)示警英國經濟出現下行風險。（圖／路透社）

德銀（Deutsche Bank）週一也指出，英國第一季經濟已萎縮1.9％，預計第二季經濟較前季萎縮幅度可能達到創紀錄的13％。雖然德銀認為英國經濟可能會迅速反彈，但也對「下行風險」發出了警告，指出這將會取決於經濟停擺的持續時間。

德銀在研究報告中預計，新冠肺炎病例的增長會在4月中旬左右見頂，若此預測正確，將會對經濟造成比預期還嚴重的打擊。



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