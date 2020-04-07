2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

儘管2月新冠肺炎疫情在中國大陸持續延燒，影響到鄰近國家的供應鏈，但台灣受到春節所在月份不同影響，令2月國內製造業相關數據表現轉好，進出口與工業生產指數年增率皆由負轉正，外銷訂單年減幅度縮小，拉抬原物料投入面與需求面指標表現，不過隨著疫情擴散至全球、國際油價崩跌，使得金融市場震盪加劇，令製造業廠商對於未來半年景氣看法轉為悲觀，整體製造業景氣燈號再度由藍燈轉為黃藍燈。

台經院指出，就細部產業來看，在半導體方面，受惠於5G 基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，加上2月工作天數較去年同期增加，致晶圓代工、IC 封測等產量明顯增加，積體電路出口成長率由1月6.7%成長至2月48.6%，積體電路生產指數年增率亦維持雙位數成長，有助於需求面與原物料投入面指標表現，惟受到全球疫情擴大恐將衝擊終端電子產品需求，使得廠商看壞未來景氣，拖累經營環境面指標，因此2月半導體景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。

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而化學材料方面，受到2月國際油價以及上游石化原料價格皆呈下跌，加上中國製造業生產表現低迷，以及運輸受到封城阻礙等因素干擾，廠商營收表現不如預期，故本月化學材料業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。

整體而言，雖然1、2月製造業景氣燈號數據容易受到春節所在月份不同因素所影響，但若排除春節因素，就今年前二個月製造業相關數據來觀察，除外銷訂單受到部分供應鏈轉移與全球經濟仍顯疲弱，尚未出現正成長外，其餘製造業數據(進出口、生產指數)表現皆較去年轉好。

台經院也說，由於新冠肺炎疫情於3月中旬起在歐美地區快速擴散，迫使歐美主要國家陸續進入緊急狀態，經濟活動停擺，使得各主要預測機構皆同步下修經濟成長率，特別是疫情影響最嚴重的美國、歐洲與中國。由於歐洲和美國是全球主要的消費市場，全球經濟需求下滑，加