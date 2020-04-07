疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

▲黃金期貨價格周一收逾7年新高。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎前景嚴峻，支撐投資人對避險資產的胃口，加上近期許多主要經濟體紛紛祭出更多刺激措施，黃金期貨價格周一（6日）收逾7年新高。截至今日上午10點25分，6月黃金期貨價格上漲1.21%至1,714.4美元。

金價周一收漲2.9%至每盎司1693.90美元，創2012年12月17日以來新高。芝加哥Blue Line Futures資深市場策略師Phil Streible指出，實體需求持續主導市場並支撐金價，「大量刺激措施有有效地稀釋了貨幣，因此黃金的需求來自四面八方。」

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歐洲新冠肺炎死亡率已逐漸下降，但日本及亞洲其他地區的死亡率則有所上升，使得美元兌大多數貨幣陷入停滯之際，對日圓匯率則持續上漲。日本首相安倍晉三周一承諾將採取規模達108兆日圓（約9,900億美元）的經濟刺激措施，相當於日本GDP的20%，預計最快將於今日獲內閣確認。

全球政府與央行都因新冠肺炎大流行而發起了前所未有的財政和貨幣刺激措施與其他對經濟的支援。TD Securities分析師在報告中表示，「我們認為，在隨著市場在貨幣和財政刺激政策的雙重作用下，同時利率又處在零的水準，暗示了，隨著負利率時代來臨，資者將繼續尋求黃金的保值能力。」

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch稱，鑑于新冠肺炎對經濟的影響，黃金還有更大的運行空間，消息面顯示，可能會有進一步上漲空間。

截至稍早，5月白銀期貨上漲2.18%至每盎司15.5美元；7月鉑金上漲0.29%至每盎司733.9美元；6月鈀金下跌0.92%至2,057.6美元。