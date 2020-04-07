防疫拉長戰線　小七「一站購足夜市美食」搶攻團購商機

▲統一超商今（7）日表示，今年端午展開近三個月預購活動，將網羅全台知名夜市在地小吃搶市。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫非常時期，超商業者也拉長端午檔期預購戰線。統一超商今（7）日表示，今年端午展開近三個月預購活動，看準團購自煮商機夯，將網羅全台知名夜市在地小吃搶市，預估團購將占整體業績五成，挹注營運表現可期。

依據7-ELEVEN銷售觀察，每檔期團購業績皆佔5成左右，顯示民眾越來越愛在超商購買團購美食，從甜點、蛋糕到近期轉變成覆熱即時商品等，不僅可以吃到獨家美味，更省去揪團的壓力，因此深受上班族及婆婆媽媽的青睞。

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7-ELEVEN主推到巷口也能吃遍在地小吃，網路票選逢甲夜市必吃美食第一名「激旨燒鳥串燒-招牌串燒組」、員林食品百年技術的「仙草涼露」、宜蘭小吃冠軍「義豐蔥油派」甚至連金門必買伴手禮「協發行黃金泡菜/黃瓜鴨掌」也能在7-ELEVEN預購，不用出遠門、不須排隊等待，零時差享受各式美食。

另外，端午好粽則與亞都麗緻天香樓獨家合作推出「mini麗緻經典粽」，由米其林星級主廚監製，納入北部干貝、南部八寶、潮州鮮肉、紫米蓮子豆沙4款經典粽子，米其林美食在家就能輕鬆享用。

依據財報，統一超商109年2月合併營業額197.98億元，較去年同期增加1.77%。成長主因在於宅經濟當道，在家安心吃，自煮生活讓生鮮食品買氣攀升，預購則推出多款名店與團購商品；統一企業集團更提出全新生活提案「Simple-Fit」，發揮綜效挹注整體營收表現。