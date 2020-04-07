　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

防疫拉長戰線　小七「一站購足夜市美食」搶攻團購商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲統一超商今（7）日表示，今年端午展開近三個月預購活動，將網羅全台知名夜市在地小吃搶市。（圖／統一超商提供）

▲統一超商今（7）日表示，今年端午展開近三個月預購活動，將網羅全台知名夜市在地小吃搶市。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫非常時期，超商業者也拉長端午檔期預購戰線。統一超商今（7）日表示，今年端午展開近三個月預購活動，看準團購自煮商機夯，將網羅全台知名夜市在地小吃搶市，預估團購將占整體業績五成，挹注營運表現可期。

依據7-ELEVEN銷售觀察，每檔期團購業績皆佔5成左右，顯示民眾越來越愛在超商購買團購美食，從甜點、蛋糕到近期轉變成覆熱即時商品等，不僅可以吃到獨家美味，更省去揪團的壓力，因此深受上班族及婆婆媽媽的青睞。

請繼續往下閱讀...

7-ELEVEN主推到巷口也能吃遍在地小吃，網路票選逢甲夜市必吃美食第一名「激旨燒鳥串燒-招牌串燒組」、員林食品百年技術的「仙草涼露」、宜蘭小吃冠軍「義豐蔥油派」甚至連金門必買伴手禮「協發行黃金泡菜/黃瓜鴨掌」也能在7-ELEVEN預購，不用出遠門、不須排隊等待，零時差享受各式美食。

另外，端午好粽則與亞都麗緻天香樓獨家合作推出「mini麗緻經典粽」，由米其林星級主廚監製，納入北部干貝、南部八寶、潮州鮮肉、紫米蓮子豆沙4款經典粽子，米其林美食在家就能輕鬆享用。

依據財報，統一超商109年2月合併營業額197.98億元，較去年同期增加1.77%。成長主因在於宅經濟當道，在家安心吃，自煮生活讓生鮮食品買氣攀升，預購則推出多款名店與團購商品；統一企業集團更提出全新生活提案「Simple-Fit」，發揮綜效挹注整體營收表現。

ET快訊
華山分屍魔輕判逃死　高院曝「減刑」真正關鍵
快訊／林東京分3次「繳清100萬罰單」！　行政執行署回應了
羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！　「鴛鴦戲水」狂歡片外洩
《蝙蝠俠》男星染新冠肺炎病逝！　公司悲慟認：爆發嚴重併發症
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

酷碰券衝內需　沈榮津：可望帶動十倍消費、上看千億元商機

1988專線紓困奏效　沈榮津：老字號餐廳首借2000萬周轉金免歇業

企業紓困射三箭　經濟部：加碼2000億元協助中大型融資

酷碰券限制電商、超商不能用　經濟部挨轟「這些商家是行動支付用量最大者」

鋼鐵龍頭嚴防疫情破口　中鋼：已規劃居家辦公

食品龍頭統一下令：連假去過11景點者居家辦公14天

口罩國家隊發威　沈榮津：連假後日產能挑戰1500萬片

口罩國家隊發威　沈榮津：連假後日產能挑戰1500萬片

獨家專訪／吳寶春有志「疫」同　打造麵包迷的香蕉新樂園

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

鴻海將成Apple Watch主力組裝廠　外資調升目標價至90元

中小企業面臨「生存戰」 家族要採5招應對

疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

防疫拉長戰線　小七「一站購足夜市美食」搶攻團購商機

亞股早盤持續樂觀！　日股漲幅破1％、台股破1.5％

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

為與台灣大合作鋪路？亞太總座：「頻寬」不等於「速度」

新台幣開盤小貶0.9分　以30.24元兌1美元開出

油氣洩漏勤把關　台南市環保局：安心加油沒煩惱

粉紅花瀑！嘉義石斛蘭爆滿盛放中　戴上口罩出門賞花散心

西螺農會辦高麗菜DIY料理推廣　免費泡菜報名免收費

面交怕染病中鏢　2大無接觸模式成團購大宗

不用等Android 11！Google已為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

2巡演撞偶像劇演出...遇疫情攪局取消　范瑞君哀喊「舞台劇是重災」

台中的世外桃源！超唯美玻璃屋景觀餐廳　必點鮮甜溫體牛肉鍋

吃台北粉色火鍋　店家倒送4900元！女網友收厚厚一疊「鈔票」驚歪　

隱藏版紙抹布「3年還用不完」　她驚1個月沒發霉　網認證：好市多秒殺神物

預算有追加必要！蘇貞昌：600億只計「中國及周邊國家」為疫區

財經熱門新聞

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

即／美股大反彈　道瓊激升900點

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

清查曾赴11景點　開發金330位員工居家辦公14天

國泰金：1200員工6日改居家辦公

中華電即日起停售Zoom服務

羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

葡萄王研發傳捷報！　俄羅斯國際發明展勇奪2金

影／台股反彈訊號怎麼看？　專家教你兩項超簡單指標！

員工去11個熱門景點　會計師上緊發條

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

鴻海首季營收9296.8億元　年減11%創11季新低

更多熱門

相關新聞

疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

新冠肺炎前景嚴峻，支撐投資人對避險資產的胃口，加上近期許多主要經濟體紛紛祭出更多刺激措施，黃金期貨價格周一（6日）收逾7年新高。截至今日上午10點25分，6月黃金期貨價格上漲1.21%至1,714.4美元。

拚防疫！玉山排雲及登山山屋床位數減半

拚防疫！玉山排雲及登山山屋床位數減半

邱顯智：發振興抵用券是搞錯焦點

邱顯智：發振興抵用券是搞錯焦點

怎分辨是「無症狀感染者」　陸專家：注意早期沉默型輕狀

怎分辨是「無症狀感染者」　陸專家：注意早期沉默型輕狀

避免近距離！衛武營取消5月活動

避免近距離！衛武營取消5月活動

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎統一超商端午

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

即／英國首相強生被送入加護病房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面