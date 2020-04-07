居家禁足卻辦慶生派對　女星被罰14天社區服務

▲奈及利亞女星阿金德爾-貝洛替丈夫舉辦慶生派對。（圖／翻攝自funkejenifaakindele Instagram）

國際中心／綜合報導

奈及利亞目前實施14天封鎖政策，女星阿金德爾-貝洛（Funke Akindele-Bello）也呼籲民眾遵守居家禁足，不過卻被網友發現她替丈夫舉辦慶生派對，引起眾怒，最後夫妻倆因違反《公共衛生法》的相關條例，被罰14天的社區服務。

綜合外媒報導，貝洛等人在防疫期間發起居家禁足推廣活動，不料4日卻在Instagram直播派對過程，被發現在幫丈夫慶生，引起民眾怒火，痛斥貝洛的行為根本是「說一套做一套」，完全違反政府的防疫措施。

面對網友批評，貝洛也急忙在Instagram上解釋，參加派對的人大多是電影節目組成員，大家都一直待在她的工作室自主檢疫，沒有人出門，也沒有人是從自家出發前來派對。最後夫妻倆仍於6日被捕並出庭受審，兩人因違反《公共衛生法》的相關條例，被罰款和判處14天的社區服務。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）29日下令，限制首都阿布加（Abuja）與拉哥斯（Lagos）的人民行動14天，另外3個城市也禁止舉辦20人以上的聚會活動。目前該國共238人確診，5人死亡。

