疫情推動晶片市場！　三星第一季利潤挑戰6.4兆韓元

▲三星看好晶片市場營收。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

三星電子（Samsung）今（7）日表示，截至3月底的三個月營業利潤可能較去年同期有所上升，並略高於預期；預計今年第一季營業利潤為6.4兆韓元（約新台幣1577.6億元），較去年同期的6.23兆韓元增長2.7％。預計第一季合併銷售額將達到55兆韓元（約新台幣1.36兆元），較去年同期增長近5％，股價在今日早盤上漲約1.33％。

大和證券（Daiwa Securities）執行董事兼分析師SK Kim表示，相對較低的韓元，節省成本的努力以及對儲存晶片的強勁需求將推動該公司的盈利。他指出疫情爆發使更多人在家辦公，並透過網上購買商品，刺激數據中心對儲存晶片的需求，這將繼續在第二季推高內存價格，抵消手機以及電子業的疲軟。

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三星不但為全球晶片製造最大廠，還是最大的手機製造商，並銷售其他消費性電子產品，例如家用電器和電視機；手機和數據中心使用的內存組件為三星的主要盈利業務，由於存貨調整和供應過剩，儲存晶片的價格和需求長期處於低位，最近幾季一直都不太樂觀。不過目前似乎有正在逆轉的趨勢。

野村證券（Nomura）韓國研究主管鍾永忠表示，預計4月份韓國的半導體出口將較去年同期有增長。他在一份報告中指出，客戶的訂單並未削減，儲存晶片的價格會在今年第一季持續上漲，第二季將會再加快。他認為儘管包括手機在內的消費電子產品，需求放緩的可能性越來越大；但晶片市場仍保持強勁，三星正在搶先採購庫存，未來疫情持續流行而導致在家辦公或在線學習的趨勢仍在上升，因而會產生強烈的需求。

他指出若疫情持續到下半年，則可能會影響晶片市場的供需狀態。野村說，「考慮到當前的供需情況，我們認為市場出現二度下跌的可能性很小；但若疫情爆發持續到下半年，我們認為市場出現二度下跌的可能性更高。」



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