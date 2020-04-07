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中小企業面臨「生存戰」 家族要採5招應對

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business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲因新冠肺炎影響，家族企業面臨生存危機(圖／免費圖庫）

記者吳靜君／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，全球經濟體正遭受嚴重的衝擊，已陸續看到許多不敵疫情而爆倒閉潮或虧損者，KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，受到影響的企業雖不全然是疫情使然，但資源受限的中小企業與先天體質欠佳的企業，疫情往往成為壓垮駱駝的最後一根稻草，對企業來說是一場「生存」戰。

陳振乾表示，如美國瓦蘭汀漢家族創辦並傳承四代共115年的「西維吉尼亞州銀行First State Bank」，不敵疫情衝擊於日前宣布倒閉；日本愛知縣蒲郡市歷史長達64年的老字號溫泉旅館「富士見莊」因為疫情影響，向地方法院聲請破產；反觀國內狀況，疫情造成的經濟衰退也持續發酵，台北東區經營23年的朝桂餐廳是兄弟飯店的關係企業，因疫情影響民眾外出消費意願，2月底宣布忍痛求售；旅遊業也受到嚴重衝擊，燦坤集團日前出售53%的燦星旅行社股權，宣告退出旅遊業市場。

請繼續往下閱讀...

陳振乾表示，面對這波疫情的衝擊，台灣約98%的中小企業可說是首當其衝。若將其中的獨資廠商視為家族經營型態，據調查，其比重大約占六成左右，當這些肩負台灣產業發展重責大任的中小企業體，紛紛不敵疫情衝擊吹起熄燈號，這股浪潮勢必撼動國本並嚴重影響台灣的發展。

陳振乾表示，企業要能永續傳承的首要任務就是活下去，因此，此時要作的就是快速掌握風險、降低損失。

首先，應全盤地了解整體營運和供應鏈的主要風險，動員團隊規劃應變措施以應對危機，也要確保與主要客戶和利益相關者進行溝通；同時規劃業務與財務的因應措施，以快速恢復經營體質。

另外，也需評估疫情對企業的勞動力和管理所產生的影響。長期而言，企業更應該重新思考如何建立靈活有彈性的全球供應鏈、建立數位與流程自動化，以降低疫情帶來的衝擊；同時，也需制定並執行企業風險管理的規範。而最重要的是，企業要想持續發展，就必須在未來的經營環境和競爭態勢下，制定出企業新的中長期目標及策略佈局，並且利用機會、重新轉型，才有可能再創企業的價值。

陳振乾補充五項因應策略的具體建議：

一，作好營運資金風險管理計畫：平時應要審視企業的現金流量並提撥風險準備金，針對營運資金和庫存預測以及供需作合理的管理。

二、確保員工的健康保障、降低營運衝擊：如建立員工健康監測和追蹤系統，並制定遠距工作及即時通訊的機制，同時評估與在家工作的員工相關的網絡技術與系統安全以及風險，也要做好災難應變的演練工作。

三、重新規劃業務布局：疫情造成產業斷鏈，企業應及早尋找替代廠商，增加供應鏈彈性、分散風險，避免偏重中國或特定一國及區域製造的地緣風險。

四、加速數位轉型：即營運流程的優化、組織架構的調整、人員的重新訓練等，進而創造出新的商業模式。提醒企業面對「轉型」，企業主的心態及思維都要跟著調整，這往往也是一、二代的衝突點之一。家族間一定要作充分有效的溝通，並且確定轉型的目的及作好評估，才能藉由最合適的數位化工具，來加速流程效率與決策速度，提高數位轉型成功的機率。

五、留意政府的紓困措施：目前各國政府已紛紛祭出防疫紓困措施，業者必須特別留意這些紓困措施，並適當地提出申請，若受疫情影響的業者，記得要循既有規定來主張相關的權益，有效降低疫情帶來的衝擊。

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