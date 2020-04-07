IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

▲克里希納（Arvind Krishna）正式接任 IBM 第十任 CEO。（圖／取自IBM）

記者陳心怡／外電報導

根據《路透社》報導，IBM周一宣布任命前美國銀行高管波維爾（Howard Boville）為雲端業務負責人，而克里希納（Arvind Krishna）正式接任 IBM 第十任 CEO，從前任執行長羅米蒂（Ginni Rometty）手中接下這個棒子。

克里希納（Krishna）是IBM去年以340億美元收購Red Hat的主要架構師。

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IBM還任命科米爾（Paul Cormier）為Red Hat的新首席執行長，接替1月底被任命為IBM總裁的懷特赫斯特（Jim Whitehurst）。

此外，IBM新任執行長克里希納週一（6日）表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情將加速企業轉向人工智慧和雲端科技，這兩大領域對 IBM 來說都是一大商機。

克里希納表示，疫情不光會加速公司在 AI 和雲端方面的發展，還能幫助客戶加快數位轉型。相信未來幾個月內，疫情將推動這兩大領域需求。

IBM 目前有 95% 員工改為遠距上班，以避免肺炎疫情傳播。至於疫情衝擊程度，克里希納不願多透露，並表示IBM將於4月20日公布財報。