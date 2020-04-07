　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Arvind Krishna,克里希納,IBM執行長。（圖／取自IBM）

▲克里希納（Arvind Krishna）正式接任 IBM 第十任 CEO。（圖／取自IBM）

記者陳心怡／外電報導

根據《路透社》報導，IBM周一宣布任命前美國銀行高管波維爾（Howard Boville）為雲端業務負責人，而克里希納（Arvind Krishna）正式接任 IBM 第十任 CEO，從前任執行長羅米蒂（Ginni Rometty）手中接下這個棒子。

克里希納（Krishna）是IBM去年以340億美元收購Red Hat的主要架構師。

請繼續往下閱讀...

IBM還任命科米爾（Paul Cormier）為Red Hat的新首席執行長，接替1月底被任命為IBM總裁的懷特赫斯特（Jim Whitehurst）。

此外，IBM新任執行長克里希納週一（6日）表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情將加速企業轉向人工智慧和雲端科技，這兩大領域對 IBM 來說都是一大商機。

克里希納表示，疫情不光會加速公司在 AI 和雲端方面的發展，還能幫助客戶加快數位轉型。相信未來幾個月內，疫情將推動這兩大領域需求。

IBM 目前有 95% 員工改為遠距上班，以避免肺炎疫情傳播。至於疫情衝擊程度，克里希納不願多透露，並表示IBM將於4月20日公布財報。

ET快訊
才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫」慘釀大爆發
大根調戲Sandy！　吳宗憲親眼看到火大…秒衝上前大吼「放開
曙光！長庚3病人找到「關鍵抗體」　有望抑制新冠病毒入侵人體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

英法兩大經濟體拉警報！　德銀示警出現下行風險

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

台灣之光！台酒OMAR 2020世界威士忌大賽　2款分類冠軍

台彩新推刮刮樂「轉運星盤」　花200元挑戰頭獎200萬

疫情推動晶片市場！　三星第一季利潤挑戰6.4兆韓元

夏普在台狀告OPPO手機進口商　提起專利侵權訴訟

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

鴻海將成Apple Watch主力組裝廠　外資調升目標價至90元

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

英法兩大經濟體拉警報！　德銀示警出現下行風險

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

台灣之光！台酒OMAR 2020世界威士忌大賽　2款分類冠軍

台彩新推刮刮樂「轉運星盤」　花200元挑戰頭獎200萬

疫情推動晶片市場！　三星第一季利潤挑戰6.4兆韓元

夏普在台狀告OPPO手機進口商　提起專利侵權訴訟

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

鴻海將成Apple Watch主力組裝廠　外資調升目標價至90元

陳時中遭恐嚇火速查辦！　Dcard發文陸生到案　再揪藏鏡人身分

不想去洗澡！貴妃汪石化裝死…聽媽「加碼3字」詭異狂抖

LIVE／疫情衝擊2月近16萬人失業　政府提出勞工就業解方！

獨／謝祖武約滿離開老東家　自創工作室「太太當老闆」

口罩乾蒸溫度要注意　破壞不織布結構恐有反效果

JHBL／王者明仁放眼第5冠　 「苗縣內戰」大倫有得拚

卜學亮慘遇臉書金錢詐騙！　險「成了笨蛋去匯款」：覺得自己很蠢

英法兩大經濟體拉警報！　德銀示警出現下行風險

台股收盤上漲177點！台積電大漲2.72%　萬點關卡明日再戰

IBM新任CEO：疫情將推動AI和雲端運算需求

財經熱門新聞

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

即／美股大反彈　道瓊激升900點

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

國泰金：1200員工6日改居家辦公

清查曾赴11景點　開發金330位員工居家辦公14天

中華電即日起停售Zoom服務

羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

葡萄王研發傳捷報！　俄羅斯國際發明展勇奪2金

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在4月反彈

員工去11個熱門景點　會計師上緊發條

影／台股反彈訊號怎麼看？　專家教你兩項超簡單指標！

疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

更多熱門

相關新聞

台灣成全球第7使用先進量子電腦國家

台灣成全球第7使用先進量子電腦國家

這是全世界第七個能使用先進商用量子電腦技術的中心，剛成立滿1年，台大IBM量子電腦中心研究員就被日本挖走。原因在於，量子電腦將是AI之後的下一個新機會。

IBM雲端負責人將接執行長　成美國第四位科技巨頭的印度裔CEO

IBM雲端負責人將接執行長　成美國第四位科技巨頭的印度裔CEO

Google雲端服務引進IBM Power系統

Google雲端服務引進IBM Power系統

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

關鍵字：

IBMRed Hat

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面