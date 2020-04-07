逆轉！樞機主教「撕破長袍性侵」13歲男孩　坐牢中「無罪獲釋」

▲梵諦岡前任財務總管、澳洲樞機主教派爾（George Pell）的性侵指控被推翻。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

梵諦岡前財務總管、澳洲樞機主教派爾（George Pell）被指控1990年代性侵2名當時年僅13歲的唱詩班男孩，2019年3月遭判處6年有期徒刑，但始終宣稱無罪，持續上訴。澳洲最高法院7日一致裁定推翻先前判決，宣布5項罪名不成立，樞機主教無罪獲釋。

綜合CNN、NBC報導，澳洲最高法院一致決定推翻派爾的5項性侵指控，因為證人提出的證據未經質疑且與受害者敘述不一致，陪審團應該要「理性行動」，對於每一項罪名提出合理質疑。此外，派爾的名字將從兒童性侵犯名單上移除，無罪獲釋。首席大法官基弗爾（Susan Kiefel）於7日宣布這項重大裁定，結束了長達5年的訴訟。

派爾始終自稱無罪，「承受嚴重的不公」，他從監獄中發表聲明表示，對於指控者「沒有任何惡意」，「我不希望我的無罪獲釋對許多人增添傷害或痛苦，肯定已經有夠多的傷害與痛苦……重點在於我是否犯下這些可怕的罪行，而我沒有。」

派爾的辯護律師先前就曾指出，陪審團只相信唯一一名倖存受害者的證詞，過於依賴「未經證實的證據」。樞機主教在審判期間沒有出席，其律師里希特（Robert Richter）向法庭表示，這些指控令人難以置信，只有「瘋子才會在這種時間跟地點試圖性侵小男孩」。

▲派爾（George Pell）是目前被公開指控性侵兒童、位階最高的天主教官員。（圖／達志影像／美聯社）



倖存的受害者目前尚未回應。但已過世的另一名受害者父親透過律師表示「非常震驚」。法律團隊也證實，家屬們正在尋求提起民事訴訟。

派爾任職梵諦岡財務總管時，被指控1990年代性侵2名13歲唱詩班男孩，成為遭公開指控性侵兒童、位階最高的天主教官員。他2018年12月罪名成立，2019年3月遭判處6年有期徒刑，如今無罪獲釋。一名30多歲的受害者2015年首次報警，他表示，動機是因為另一名受害者因吸食海洛因過量，年僅31歲就過世。

外界認為，這項判決將會打擊倖存者對於司法體系的信心。澳洲主教會議主席科里奇（Mark Coleridge）也表示，此結果對於某些人將是「毀滅性的」，「許多人在此過程中承受巨大傷痛」，但教會沒有改變承諾，「對於兒童性侵倖存者做出正直且同情的回應。」

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