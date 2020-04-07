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長時間戴口罩狂長痘痘　皮膚科醫師教你必做5保養

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圖文／常春月刊

面對新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，為了避免飛沫感染「戴口罩」成最基本的防禦措施，但長時間配戴口罩除了悶熱，也可能因摩擦或細菌殘留、呼吸的熱氣和溼氣停留在口罩內長時間下來也變成了有利細菌滋生的環境，導致肌膚產生問題。

肌膚在發生問題時，所呈現的症狀大多相似，如搔癢、泛紅、冒痘等，一般皮膚有冒痘的情況下，不需特別去看醫生治療就可自癒，不過，要特別注意的是，若毛囊開始產生發炎狀況，出現凸起的小丘疹或紅腫的結節囊腫，甚至引發化膿情況，長出膿皰或是冒痘的範圍有擴大現象，此時建議應該尋求皮膚科醫生專業的幫助，讓醫師診斷出感染的原因，對症下藥、解決肌膚問題。

在共同對抗疫情期間，也要顧好面子問題，北投健康管理醫院－美容醫學中心分享5招肌膚保養對策：

保養對策1：佩戴口罩盡量減少上妝

上妝後因為口罩內部悶熱空氣加上濕氣，會使肌膚更容易出油、出汗，容易變成細菌溫床、毛孔阻塞，容易悶出「口罩痘」。若因工作需求上妝，建議只上淡淡妝容，不妨使用有顏色的隔離霜替代粉底，減少臉部產品塗抹也可達到修飾膚色功效；戴口罩更要避免太厚重的妝在臉上，以免造成阻塞毛孔，增加肌膚的負擔。

保養對策2：每小時保留時間讓肌膚呼吸一下

長期佩戴口罩會使肌膚「悶熱」而引發痘痘之外，也有可能引發毛囊炎（細菌、皮屑芽孢菌）、酒糟惡化等，因此建議儘量找適當的時機「摘除口罩」讓肌膚通風透氣。

保養對策3：盡量避免手部接觸臉部肌膚，洗手很重要

根據澳洲新南威爾斯大學（The University of New South Wales）研究，藉由攝影錄下醫學院學生上課時的情況，計算學生摸臉的次數。經統計後發現，這些學生每小時摸臉的次數竟有23次。也就是說，我們常在自己不自覺的情況下，頻繁地摸臉。這個沒有意識的小動作，卻可能增加疾病傳染風險或提高肌膚的感染發炎機率；除了在對抗疫情期間，在平日裡「勤加洗手」保持手部乾淨也是相當重要的個人清潔動作。

保養對策4：選擇清爽保養產品，加強保濕

肌膚保養「保濕」是最重要的步驟，要維持良好的肌膚狀態保持肌膚的油水平衡就相當重要。許多人認為臉部容易出油是因為本身體質油脂分泌較多，但其實是有可能是肌膚的代償性出油，尤其在長時間戴口罩會使口罩內肌膚升溫，容易刺激皮脂腺分泌更多油脂，因此選擇保養品時應使用清爽型保養品，而許多人會在氣溫偏低的季節使用滋潤型產品，因成分含較多的油脂，容易造成臉部肌膚油水不平衡。

保養對策5：防曬要做好

肌膚保養除了清潔、保養外，也要記得要做好防曬！別認為有了口罩遮蔽臉部就可減少紫外線的接觸，口罩在臉上的遮蔽只有局部，做好防曬以免造成膚色不均問題；在選擇防曬產品時，可選擇使用較清透的物理性防曬產品，減少暴露在口罩外的臉部肌膚曬黑的機會。

延伸閱讀：
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