黑衣男搶老婆婆554元　反而留10個口罩「報恩」網笑：比錢還珍貴

▲男子搶劫後竟然留下超珍貴的口罩。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致各地醫療物資缺乏，北海道日前卻發生一起離奇事件，一名男子闖入民宅要脅老婆婆交出食物和金錢，得逞後或許是良心發現，竟然主動將自己踩髒的地板擦乾淨，還留下10個口罩，令人嘖嘖稱奇。

當地媒體報導，事件上月29日上午11時發生在岩見澤市栗澤町一處老夫婦家中，88歲女屋主表示，一名手持鋸子的男子突然闖入家中，對著她大喊「給我飯」，吃飽喝足後又要脅給拿出現金，最後被搶走日元2,000元（約台幣554元）。

離奇的是，男子要離開時不但幫忙老婆婆擦地板，還留下10個口罩。警方表示，男子是一名年約50至60歲的中年男子，身穿黑色衣物，目前仍在追查他的下落。新聞曝光後引發網友討論，有人笑稱，現在10個口罩的價值絕對超過2,000元，還有人開玩笑表示，男子給予老婆婆「回禮」的行為，就像是傳說中才會出現的口罩神一樣。

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