為了見母最後一面成「唯一乘客」　她爽享全機空服人員頭等艙服務

▲女子上機發現自己是唯一乘客。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創觀光旅遊業，美國一名女子為了返家探望重病母親，只好從華盛頓搭機前往波士頓，上機後意外發現自己是唯一的乘客，不但被免費升等至頭等艙，還1人獨享全機空服人員所提供的超優質服務，樂得她將過程分享到網路上。

59歲女子帕爾多(Sheryl Pardo)，因為接獲母親威爾金斯(Sandra Wilkins)病重消息，為了減少搭機時間，她特別從維珍尼亞州麥克萊恩市(McLean)的帕多(Pardo)開車前往位於華盛頓市的機場，順利於上月27日搭上前往波士頓班機，原本很擔心行程中可能會被感染的她，抵達機場後發現人十分稀少，而且上機後甚至只有她1名乘客。

帕爾多表示，「大家都說搭飛機很危險，但我卻覺得現在的機場可能比商店還安全，因為那裡根本沒人」，由於機上只有她一名乘客，而意外獲得宛如VIP般的美好時光，不但機上廣播時每位機組人員特別鼓掌歡迎她，空姐還特別前來與她拍照聊天，「空服人員對我太好了，過程非常有趣，我因為很擔心這會是最後一次見到母親的機會，所以能笑一笑真是太好了」。

帕爾多順利見到母親後，雖然對方仍於隔日逝世，但她希望透過分享自己在機上的趣事，能夠帶給這個社會正向力量，「我想現在世界每個人都想聽些好事，希望這個故事能夠為所有空服人員打氣，我希望他們能夠知道，他們所做的對我具有重大意義。」

Sheryl Pardo was the only passenger on a plane because of the coronavirus pandemic on her flight to Boston. Sad times, but she did receive first-class treatment. Flight attendants bumped her up to first class and addressed her personally over the loudspeaker. pic.twitter.com/UFy4boXGFA — ANews (@anewscomtr) April 6, 2020

►腦公！你不可以賴帳喔！

