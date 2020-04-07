為與台灣大合作鋪路？亞太總座：「頻寬」不等於「速度」

▲亞太電信總經理黃南仁。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

在一陣競標廝殺之後，也意味著台灣5G元年即將到來，頻譜競標作業從去年底開始，沸沸揚揚持續到年初，各業者為爭搶熱門頻譜，不惜投下重本，希望取得大頻寬，也讓台灣標金有如失速列車一路狂飆，創下世界第三高紀錄。就消費者而言，或許常聽到「頻寬」兩字，雖耳熟但未必能詳。亞太電信總經理黃南仁以資深電信人經驗分享論點，探討「頻寬」數字背後的意涵。

黃南仁認為，在5G商轉時，消費者考慮升級5G的因素，應該是希望享有穩定的網路涵蓋更勝於高速傳輸率。以目前台灣所標出的5G頻段屬中高頻，穿透力差，需更多的基站數量來補足涵蓋。在5G初期，若標得大頻寬，而基站數和密度不足， 那麼想像中5G的極速體驗，恐怕是空談。

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不過，黃南仁指出，「頻寬」不等於「速度」；而「頻寬」是指能使用該頻譜的最大頻帶寬度，頻寬越大，理論上資料傳輸率愈快，但這並非唯一要件，業者基地台數量、基站佈點位置、基地台建設策略、單一基地台使用人數、終端設備規格等眾多變數的組合才是影響上網品質、用戶體驗的關鍵。

黃南仁以全球5G先驅南韓為例，自去年初商轉至去年6月期間，5G基地台架設數量只有全國4G基地台的7%，且多數集中在首爾地區；台灣經濟研究院產業分析師郭明洲指出，南韓在5G初期也因基地台覆蓋率不足，而讓消費者無法感受到5G與4G訊號的差異。

再者，現階段台灣所標出的5G頻段屬中高頻，穿透力差、覆蓋範圍較小，因此5G初期，穩定的網路涵蓋品質，比侷限在特定熱點的「單點高速」來的重要，否則60MHz、80MHz 、90MHz的頻寬終究只是數字，並非一般用戶在5G初期最想要的差異性。

如果以目前台灣業者所標得的90MHz、80MHz、60MHz的頻寬來看，實際佈建完成後的平均速度均在誤差範圍內，也有可能取得頻寬少的業者在部分地區的平均速度會高於頻寬取得多的業者。由南韓的例子即可了解，「頻寬」大小與「網速」快慢並非成絕對正比。