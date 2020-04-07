歐洲疫情趨緩？奧地利、丹麥計畫「放寬封城」　德國可能開放學校

▲奧地利總理庫爾茲宣布逐步解除封鎖措施。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在歐洲蔓延，幾乎各國都發布了程度不一的封城或禁足令，呼籲民眾保持社交距離，避免病毒繼續傳播。而部分國家正計畫放寬限制，奧地利成為歐洲第一個公布具體放寬計畫的國家，該國小型店家預計在14日重新開業，大型商店則於5月1日開放。

奧地利

奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）宣布，該國的小型商店從14日重新開業，若是一切順利，大型商店與購物中心則會在5月1日營業。不過，顧客仍須遵照目前的規定，進入店內必須戴上口罩、保持適當社交距離。

另外，酒吧跟餐廳預計會在5月中旬開業，學校則會持續關閉至5月中，大型公共活動將會禁止到6月底，但以上這幾項會在4月底是疫情再進行評估。庫爾茲呼籲民眾保持自律，希望所有限制在復活節後逐漸鬆綁。

丹麥

丹麥從3月11日開始就一直處於封閉狀態，首相梅特（Mette Frederiksen）表示，希望丹麥可以「逐步、受控、平靜地」重新開放，建議人們可以用「交錯」的方式重回工作崗位。目前丹麥計畫在15日重新開放托兒所與小學。

▲丹麥計畫在15日重新開放托兒所與小學。（圖／路透）



德國

總理梅克爾表示，現階段所有的限制將視疫情「逐步」解除，但未給予明確時間。

目前德國內政部計畫，若是感染路降至1成以下，亦即每個確診病患平均傳給不到1人，就會取消封鎖措施，學校、商家可以重新開放與營業，餐廳也可以在人數限制之下重新開幕，不過所有公共場所、交通設施都還是必須配戴口罩。

法國

法國新冠肺炎確診數量遲未降低，總理菲利浦（Edouard Philippe）表示，封鎖不會一下子就解除，政府仍在以每小時為單位，在醫療物資缺乏的情況下，繼續和新冠肺炎奮鬥。衛生部長韋朗（Olivier Véran）也說，法國還未到疫情的高峰，抗疫的路途還很長。

西班牙

西班牙從3月14日開始進入封鎖狀態，而目前新增確診病患的數量已經降低，總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，部分封鎖措施可能會在復活節後解除，民眾可以重返工作崗位，但商店、酒吧和餐廳至少還會關閉至26日之後。

▲義大利士兵在景點巡視，避免民眾外出。（圖／達志影像／美聯社）



義大利

義大利正在討論防疫措施的「第二階段」，也就是必須創造出「與病毒共存」的社會條件，直到疫苗研發成功為止。目前該國仍在擴大檢測範圍，並嚴格限制人員流動，暫停所有非必要的經濟活動，原定這些限制到13日為止，但普遍認為會繼續延長。

挪威

挪威的確診病會從2日開始持續下降，目前傳染率已降至0.7，原定的封鎖措施也預計在12日結束。在這段期間內，所有文化與體育活動都必須暫停，教育機構也全部關閉，所有從北歐以外地區回國的民眾，都必須隔離2星期，但商店仍允許營業，只是顧客間必須保持1公尺的社交距離。

不過，也有專家警告，封鎖措施只是緩解疫情，並不是完全的阻止它，就算數據下降仍不可輕忽。

►以為只是「死於普通流感」？ 歐洲病毒檢測未能擴及護理之家

►BBC直擊倫敦加護病房第一線！肺炎重症塞滿醫院 慘況超越2005年連環爆炸案

►愛爾蘭確診5000例！總理「重披白袍」拼防疫 1週1次電話問診