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紐約市議員曝「公園將改成臨時墳場」！市府急反駁…揭真正選定地點

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▲▼紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

▲紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

紐約市議會衛生委員會主席萊文（Mark D. Levine）於6日表示，市政府將在公園內建造臨時墳墓，應對激增的新冠肺炎死亡患者，引發軒然大波。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）堅決反駁，他指出，如果死亡人數超過太平間容量，將會實施「臨時埋葬」，但情勢還沒到達這種程度，可能的選址則是哈特島（Hart Island）。

紐約市議會衛生委員會主席萊文6日在推特上表示，「我們很快將會開始『臨時埋葬』，很有可能使用紐約市的公園做為埋葬地點（是的，你沒看錯），挖出溝渠，排進10副棺材。這將會以保有尊嚴與秩序的方式進行，但對於紐約人而言將很難接受。」

綜合《紐約時報》、《紐約郵報》報導，市長白思豪回應，官員們正在考慮「臨時埋葬」的計畫，以防死亡人數超過政府與醫院的太平間容量，但目前情勢尚未到達這種程度，「很顯然，我們在歷史上曾經使用的地點是哈特島。」

市長的新聞秘書戈登斯坦（Freddi Goldstein）說，如果有必要採取此措施，將會把死者埋葬在布朗克斯（Bronx）的哈特島。紐約市法醫辦公室也聲明，臨時埋葬地點目前仍沒有最終決定，且太平間「目前仍有足夠空間」。

▲美國,紐約,皇后區,新冠肺炎（圖／達志影像）

▲美國紐約市皇后區的民眾紛紛戴上口罩，防範新冠肺炎。（圖／達志影像）

萊文事後在推特上澄清，文中所指的是緊急計畫，「如果死亡率下降到一定程度，就沒有這個必要了」，但紐約市傳統墓葬體系的確面臨危機。他晚間發布新聲明表示，市府已經給予「明確的保證」，不會將患者遺體埋葬在公園。

紐約州州長古莫表示，沒有聽過類似計畫。他認為，醫院體系的「引擎已經到紅線上，不能再更快了」，但疫情即將好轉。其幕僚馬拉特拉斯博士（Dr. Jim Malatras）也提到，紐約疫情正在出現轉機，但距離疫情結束仍有很長一段距離。

▲▼紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）外可見屍體。（圖／路透）

▲紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）外可見新冠肺炎患者遺體。（圖／路透）

由於紐約市各醫院上周紛紛通報太平間沒有空間，法醫辦公室緊急派遣45輛冷凍卡車前往支援。發言人戴維斯（Aja Worthy Davis）說，疫情爆發以前，每天在家中死亡的人數大約是20至25人，如今每天平均大約200人。

哈特島位於布朗克斯東南海岸的長島海灣（Long Island Sound），是全美最大的公共墓地，南北戰爭時期是戰俘營地，也曾是肺結核病患的聚居地，1980年代埋葬了上千名愛滋病患死者。

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