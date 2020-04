英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你

▲英國首相強生入院後出現呼吸困難等症狀。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

英國首相強生(Boris Johnson)感染新冠肺炎,6日病情惡化住進加護病房,現在也有多達數千名網友在推特寫下「#PrayForBoris」(為鮑里斯強生祈禱),幫他加油打氣,希望強生能夠早日康復。更有人說,「強生撐住,你的朋友、家人、同事、國家都非常需要你。」

▲英國首相強生5日晚間入院,24小時後轉入加護病房 。(圖/路透)

綜合太陽報、每日郵報報導,強生染疫後的第11天上午精神還不錯,但到了下午開始出現呼吸困難的狀況,6日當地晚間7時左右住進倫敦南部聖湯瑪斯醫院(St Thomas' Hospital)加護病房接受治療。醫師坦言,儘管還沒有到使用呼吸器的地步,但強生仍需要氧氣輔助;據了解,強生5日與內閣成員開視訊會議的時候,他當時的臉色已經蒼白不少。

在強生住進加護病房的消息傳出後,網友紛紛呼籲社會大眾放下政治,期盼身為首相的強生能盡快恢復健康,推特標籤「#PrayForBoris」(為鮑里斯強生祈禱)已衝破2萬多。

網友湯姆愛德華茲(Tom Edwards)說,「強生先生,你的國家現在比以往任何時候都需要你。老夥計,你可以的。」其他網友也提到,「強生撐住,你的朋友、家人、同事、國家都非常需要你」、「不管你的政治觀點是什麼,現在正是支持首相的時候」、「英國不能再承受失去像強生這樣的首相,他是英國人的希望」。

The UK can’t afford to lose a leader like Boris Johnson. He is their only hope. #PrayForBoris

Regardless of political stance, a man is unwell in hospital, and like we're paying for EVERYONE in ICU, we hope good health returns.



Get well soon, @BorisJohnson @Number10press #Molesey is sending love and prayers.#PrayForBoris #GetWellBoris #COVID19 pic.twitter.com/T3uTCz4sel