BBC直擊倫敦加護病房第一線！肺炎重症塞滿醫院　慘況超越2005年連環爆炸案

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記者詹雅婷／編譯

在英國首相強生住進加護病房之際，英國全境確診新冠肺炎病例增至5萬2279例，累計5385人死亡。BBC記者直擊倫敦大學學院醫院（University College Hospital）加護病房真實運作，穿戴全身防護裝備的醫護人員只能靠著寫在身上的名字辨認同事；醫護也直言，如今慘況比2005年7月所發生的倫敦七七連環爆炸案還要嚴重。

BBC記者亞當沃克（Adam Walker）穿上防護裝備來到醫院的加護病房，拍下醫護人員治療重症患者的時刻。他形容，醫護人員在院內的「戰爭前線」拚搏搶救，每天都有人戰勝病魔，但也天天有人輸掉這場戰役，醫療工作人員也拿著對講機相互溝通。

「這完全令人無法置信，我們（國內疫情）還沒達到高峰」，醫師坦言，儘管醫院現階段正準備應對更多的確診患者，原本的手術恢復室現已變成確診病患的重症照護區，院內許多區域都被改成治療染疫人士的地方，但根本無法應對如此大量的患者，「在我們之間，沒有任何人經歷過現在這樣的狀況。」

另名女護士則提到，她已擔任重症照護人員長達23年的時間，但就連2005年7月所發生的倫敦七七爆炸案也沒有如此嚴重，「我從來沒有在這麼短的時間內遇上這樣的狀況。」醫師說，病患正面仰躺的姿勢能夠增加氧氣進入肺部，但如此簡單的程序需要花費一段時間，且要多人協助才能完成。

▲不只英國，法國等國家的醫療人員也在盡全力搶救新冠肺炎患者。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞提及之人物）

亞當沃克表示，在加護病房者，多數患者是長者或原本就受其他疾病所苦的人。醫師表示，患者年齡層相當廣，從40歲至70歲、具有高血壓、糖尿病病史的人，到年輕身體健康的人都有，均有嚴重的肺炎症狀，他們在使用呼吸器的同時，也服用大量鎮靜劑。

儘管各國積極研發相關藥物或疫苗，但迄今仍未出現特效藥，亞當沃克形容，防護裝備是第一線醫療人員唯一的保命繩，而醫護只能透過寫在防護裝備上的名字來辨認對方是誰，如此厚重的裝備與醫療工作沉重壓在每一位醫療人員身上，不論是心理還是生理。

每天12小時的輪班、每周工時60小時已成常態，不是每位醫療從業人員都能夠扛起如此沉重的壓力，且對醫療人員的家人來說，此時此刻也是段艱難時期。醫師坦言，他的小孩在家、妻子在家工作，「這對我來說或許是比較輕鬆的模式，因為我整天都忙著工作，儘管他們不會瞭解這裡的真實情況，或擔心是否會把病毒帶回家。」

亞當沃克表示，醫護人員正在應對史上最大的挑戰，且沒人知曉疫情還會持續延燒多久，他們的付出能救治許多病患，但並不是每一位接受醫院治療的人都能成功戰勝病魔。

醫護人員向外界喊話，希望社會大眾乖乖聽從政府和醫護人員所提倡的觀念，「如果民眾不待在家、偷跑出來，（現在眼前的狀況）就會持續下去，醫療人員就必須曝露在這樣的狀態下更久，我們將會沒有足夠的防護裝備，來發揮我們最大的能力。」