全球最老康復者！104歲嬤戰勝2大世紀病毒...同院21名友皆病逝

Ada Zanusso fought against the deadly infection at her care home in Biella, northern Italy.https://t.co/PYCweJZ0N7 — Metro (@MetroUK) April 6, 2020

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在義大利持續擴散，截至6日累計確診13萬2547例，在全球排名第三，僅次於美國的36.8萬和西班牙的13.7萬。義大利104歲的人瑞扎努索（Ada Zanusso）曾在1918至1920年的西班牙流感中倖存下來，如今正值新冠肺炎疫情爆發期間，她確診後再次抗疫成功，成為全球最高齡的康復者。

據《紐約時報》報導，扎努西（Ada Zanusso）居住在義北比耶拉（Biella）小鎮的一間安養院，3月17日時開始出現出現嘔吐，發燒，呼吸困難等症狀，經醫院檢查後證實染疫；然而，同院的21名確診院友紛紛病逝，唯獨她康復。

▲ 義大利的累計確診數全球排名第三。（圖／路透）

扎努西的兒子說，「由於療養院的病例數多，我懷疑這是新冠病毒，他們（其他護老院的老人）在那裡不幸遇難了，但是她現在康復得很好，醫生們認為她（扎努西）是世界上最老的康復者。」

醫生馬爾凱塞（Carla Furno Marchese）表示，扎努西已經可以從病床上起來，步行到椅子上，頭腦也相當清楚，她的康復對我們來說是級大的快樂，對於在這些困難的日子裡遭受苦難的所有人來說，這是充滿希望的象徵。

值得一提的是，扎努西不僅成功對抗新冠病毒，也曾在1918至1920年的西班牙流感大流行中倖存下來，當時的疫情造成至少5千萬人死亡。