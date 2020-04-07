才喊沒問題！幾小時後送進重症監護　「強生佛系防疫回顧」一堆漏洞慘釀大爆發

▲強生日前提到群體免疫，讓60％英國人染病，就能產生抗體引發譁然。（圖／路透）

記者陳亭伃／整理報導

新冠肺炎在英國疫情持續升溫，日前首相強生（Boris Johnson）上月27日確診後，原以為在家隔離、遠距上班，並且接受醫療團隊的治療與建議情況會好轉，未料7日傳出強生因為健康狀況仍不佳，被送進重症監護室觀察，以防危急時需要使用呼吸器。回溯起全英國的防疫策略，「溫水煮青蛙」導致現在嚴峻的情況，讓人不勝唏噓。

短短一個月「天堂成地獄」

英國優雅紳士的國度，緩慢的生活節奏，有禮多情的肢體禮儀，在疫情爆發初期，卻成為煉獄的導火線。回顧上月8日英國的確診通報僅273例，當時政府表示有超過23500人接受篩檢，但是呈現陽性反應者偏少數；直至今（7日）剛好一個月，英國確診人數達到51608、死亡病例5373人，其中確診更包括查爾斯王儲、英國首相強生。

「佛系防疫」震驚全球

正當全球三分之一個國家正被新冠肺炎籠罩，首相強生卻在三月中提出了「群體免疫」（Herd immunity）的思維，也就是只要有約60％的人受到感染，就能獲得群體免疫，推算下來至少會有4000萬英國人受到感染，當然可能伴隨著不少死亡，這也被外界怒批「視人命為草芥」、「佛系防疫過頭」。

此外，觀察英國的防疫政策，從一開始僅建議70歲以上、慢性病患者不要外出，到要求民眾減少非必要社交接觸、酒吧、餐廳劇院關閉，接著停課、減少地鐵班次，直到現在變成全國隔離、封城鎖國，越來越緊縮的政策可以看出英國疫情確實差一步就潰堤。

▲強生與未婚妻都出現症狀，但未婚妻休養7日後出現好轉。

「中了才知嚴重」強生喊話：都給我待在家！

英國疫情爆發初期，強生曾「冷血」呼籲民眾「接受會有更多親人的離開」慘遭砲轟。直到3月27日本人確診後，一開始仍不斷對外喊話自己健康狀態沒有問題，並且已經啟動遠距上班，但10天過後強生卻坦承「身上還是有肺炎的症狀，但精神狀態良好，且也繼續跟內閣工作。」

未料，短短幾小時後，強生卻被送往倫敦聖托馬斯醫院，經過評估立刻送進症症監護室，政府團隊仍表示「一切都只是作為預防的措施，首相正在接受很好的護理。」據悉，強生出現了呼吸困難的症狀，醫療團隊認為需要氧氣隨時輔助供給，這讓一向有英雄光環的強生，不得已只好進入醫院。

消息傳出後，英國健康專家認為，「強生狀況恐怕不樂觀」，然而《泰晤士報》報導，強生接受的4升氧氣，其實比真正重症患者接受的15升氧氣還要輕微，因此應該暫無大礙。世界各國領袖也紛紛送上慰問，美國總統川普更表示，「將會給予最好的團隊協助」。

雷丁大學細胞微生物學教授克拉克（Simon Clarke）表示，除非有必要否則應該是不會送進重症室，唐寧街已經開始「漸漸坦承真實情況了！」目前，強生已經要求外相拉布（Dominic Raab）暫代職務。