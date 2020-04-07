印度全民「9點關燈9分鐘」！燭光守夜抗疫祈福...驅散「病毒黑暗」

▲莫迪呼籲民眾在5日晚上9點關燈9分鐘，用燭光抗疫祈福。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在印度持續延燒，截至6日晚間，印度新冠肺炎確診病例達4067例，其中有109人死亡，總理莫迪號召全國人民在5日晚上9點關燈9分鐘，參與燭光守夜活動，以聲援前線醫護人員，撫慰惶恐不安的人心，展現國人在對抗病毒的團結一致。

綜合外媒報導，印度各地的民眾於5日晚上9時關上家中的燈，站在陽台上、門口前或家外，點起燭燈或打開手機、手電筒，進行為時9分鐘的守夜，整個城市在黑暗中亮起一盞一盞燈火。

莫迪表示，對每個印度人來說，重要的是知道自己在這場戰鬥中並不孤單，「我們必須共同喚起對巴拉特·馬塔（印度母親）的精神，讓病毒的烏雲散去，迎接希望之光。」

根據印度衛生與家庭福利部的統計，截至6日晚間，印度新冠肺炎確診病例達4067例，其中有109人死亡291人痊癒，疫情持續升溫。

衛生部官員拉夫·阿加瓦爾（Lav Agarwal）表示，印度病例的激增要歸咎於3月初伊斯蘭傳道會群聚感染，如果沒有這近9000人宗教集會的群聚感染，確診病例倍數增加的天數為7.4天，但因為這項群聚感染，導致天數縮短為4.1天。



