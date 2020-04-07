　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（6）日在臉書指出，五大風險係數改善，一度在一天跌了48％的比特幣已從4005回到7900美元左右，也代表市場投機力道又增強，最近金價在1640美元左右，也算穩定。

謝金河表示，經過肅殺的三月，全球疫情還在升温，美國確診病例超過33萬，死亡人數近萬人，西班牙、義大利也令人怵目驚心。不過金融市場跑得快，進入4月，股市肅殺的氣氛逐漸緩和，這當中五大風險係數逐漸改善，可望使金融市場得到喘息的機會。

請繼續往下閱讀...

五大風險係數

一、最大的變數是油價，原本WTI一度殺破20美元，川普出來調停，俄羅斯與沙國漸漸達成減產恊議，油價止跌一度逼近30美元，是金融市場穩定的第一步。
二、恐慌指數逐漸往下，從84.83到現在跌破50，最低來到41.8。
三、美元指數從102.99回落，一度跌破100，美元不再強升，市場恐慌也趨於緩和。
四、聯準會猛烈降息，基本放款利率降至零到0.25，美國10年債殖利率一度殺到0.318，30年債殖利率剩0.702，現在沒有再創新低，代表市場氣氛改善。
五、ETF的賣壓已減輕很多，SPDR市值又回到2266億美元，也代表市場經過驚恐殺戮，現在投資人不再狂殺。

謝金河表示剩下疫情的發展，若把全球每個國家的確診病例畫成曲線，現在美國是日正當中，中國是平緩的直缐，西班牙、義大利在峰頂盤旋，如果疫情沒有重大惡化，全球股市4月有反彈的機會。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

ET快訊
快訊／林東京分3次「繳清100萬罰單」！　行政執行署回應了
羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！　「鴛鴦戲水」狂歡片外洩
《蝙蝠俠》男星染新冠肺炎病逝！　公司悲慟認：爆發嚴重併發症
30K清純女會計神鬼作帳！A走公司1億元　「買10幢房」還送
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

鴻海將成Apple Watch主力組裝廠　外資調升目標價至90元

中小企業面臨「生存戰」 家族要採5招應對

疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

防疫拉長戰線　小七「一站購足夜市美食」搶攻團購商機

亞股早盤持續樂觀！　日股漲幅破1％、台股破1.5％

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

為與台灣大合作鋪路？亞太總座：「頻寬」不等於「速度」

新台幣開盤小貶0.9分　以30.24元兌1美元開出

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

鴻海將成Apple Watch主力組裝廠　外資調升目標價至90元

中小企業面臨「生存戰」 家族要採5招應對

疫情前景嚴峻提振避險需求　金價創逾7年新高

防疫拉長戰線　小七「一站購足夜市美食」搶攻團購商機

亞股早盤持續樂觀！　日股漲幅破1％、台股破1.5％

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

為與台灣大合作鋪路？亞太總座：「頻寬」不等於「速度」

新台幣開盤小貶0.9分　以30.24元兌1美元開出

預算有追加必要！蘇貞昌：600億只計「中國及周邊國家」為疫區

9成賣家都賺錢！「文海硯」建商品牌＋區段加持　二手交易勝率高

國美館實行「實名制入館」　兒童遊戲室暫停開放

才6天捐款破1.2億！台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」：真的很感激大家

「石門水庫熱氣球嘉年華」今年不辦了！　鄭文燦：疫情考量延至明年辦理

逛全聯沒戴口罩！老伯下秒「常見習慣動作」更恐怖　店員們怕爆：很多這種

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

快訊／北市和平東路大樓起火！2狗困5樓陽台險遭火噬　民眾一見焦急呼救

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

「欠百萬不還」遭控背信！廣告鬼才范可欽痛批誣告：我不認識她

財經熱門新聞

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

即／美股大反彈　道瓊激升900點

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

清查曾赴11景點　開發金330位員工居家辦公14天

國泰金：1200員工6日改居家辦公

中華電即日起停售Zoom服務

羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

葡萄王研發傳捷報！　俄羅斯國際發明展勇奪2金

影／台股反彈訊號怎麼看？　專家教你兩項超簡單指標！

員工去11個熱門景點　會計師上緊發條

謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

鴻海首季營收9296.8億元　年減11%創11季新低

更多熱門

相關新聞

NBA復賽？主席：5月1日前不會有答案

NBA復賽？主席：5月1日前不會有答案

《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)日前爆料，從3月12日停擺至今的NBA傾向提前結束賽季。主席席爾瓦(Adam Silver)7日受訪時坦言，在5月1日前，這件事不會有任何進展；至於是否可能取消例行賽，他則說還沒有任何決定，理想的狀態下，仍會進行例行賽，但這也可能使得賽程拉長，影響到下個賽季。

新台幣開盤小貶0.9分　以30.24元兌1美元開出

新台幣開盤小貶0.9分　以30.24元兌1美元開出

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%

歐股早盤接力反攻！　德股漲破3.4％

歐股早盤接力反攻！　德股漲破3.4％

新台幣創3週新高　收30.231元兌1美元

新台幣創3週新高　收30.231元兌1美元

關鍵字：

謝金河美元川普油價股市金融風暴

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

即／英國首相強生被送入加護病房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面