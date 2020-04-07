謝金河：五大風險指標正逐漸降溫！股市將在四月反彈

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（6）日在臉書指出，五大風險係數改善，一度在一天跌了48％的比特幣已從4005回到7900美元左右，也代表市場投機力道又增強，最近金價在1640美元左右，也算穩定。

謝金河表示，經過肅殺的三月，全球疫情還在升温，美國確診病例超過33萬，死亡人數近萬人，西班牙、義大利也令人怵目驚心。不過金融市場跑得快，進入4月，股市肅殺的氣氛逐漸緩和，這當中五大風險係數逐漸改善，可望使金融市場得到喘息的機會。

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五大風險係數

一、最大的變數是油價，原本WTI一度殺破20美元，川普出來調停，俄羅斯與沙國漸漸達成減產恊議，油價止跌一度逼近30美元，是金融市場穩定的第一步。

二、恐慌指數逐漸往下，從84.83到現在跌破50，最低來到41.8。

三、美元指數從102.99回落，一度跌破100，美元不再強升，市場恐慌也趨於緩和。

四、聯準會猛烈降息，基本放款利率降至零到0.25，美國10年債殖利率一度殺到0.318，30年債殖利率剩0.702，現在沒有再創新低，代表市場氣氛改善。

五、ETF的賣壓已減輕很多，SPDR市值又回到2266億美元，也代表市場經過驚恐殺戮，現在投資人不再狂殺。

謝金河表示剩下疫情的發展，若把全球每個國家的確診病例畫成曲線，現在美國是日正當中，中國是平緩的直缐，西班牙、義大利在峰頂盤旋，如果疫情沒有重大惡化，全球股市4月有反彈的機會。



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