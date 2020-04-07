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醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」全慘死…鑑定人員竟發現有6屍！

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▲▼俄羅斯梁贊區男子隔離期間射殺5人6屍。（圖／翻攝自ruinformer）

▲俄羅斯梁贊區男子隔離期間射殺5人6屍。（圖／翻攝自ruinformer）

記者陳亭伃／綜合報導

在全球陷入新冠肺炎的警戒中，不少國家宣布進入全國隔離、封城的狀態，除了限制居民出入之外，有的更實施宵禁。俄羅斯近幾日疫情升溫，雖早已進入停班停課、在家隔離的狀態，卻開始出現衍生治安問題，梁贊地區日前發生一起槍擊案，一名醫師的丈夫因為不滿鄰居吵鬧，兩方口角後竟拿獵槍掃射，造成5鄰居當場死亡，其中一名女性還有身孕。

根據《Moscow Times》報導，弗蘭奇科夫（Anton Franchikov）的妻子為當地的醫師，目前該區正在實施隔離。案發當時四名男子與一名女子正在公寓一樓大聲嬉鬧說話，這時弗蘭奇科夫探出頭要求注意音量，未料雙方卻爆發口角，弗蘭奇科夫站在陽台上不斷訓斥5人，最後5人準備轉身進入公寓時，他一把抓起屋內的獵槍，竟瘋狂掃射，導致當場血濺牆壁，其中一人想要逃跑，卻仍遭到瞄準狙擊。

事後弗蘭奇科夫遭到逮捕，警方調查發現，被射殺的5人中，一名女性為孕婦，成為一屍兩命的悲劇。警方也表示，這明顯已經是隔離狀態下的嚴重治安問題，因為長期被限制自由，導致身心靈變得易怒，而弗蘭奇科夫也因為是醫師的丈夫，承受精神壓力更大。

執法人員表示，弗蘭奇科夫案發後試圖逃跑，還怪罪警方誣陷。當地政府官員丹尼洛夫（Grigory Danilov）表示，原本一般的鄰居衝突卻演變成槍擊案件，凸顯人們心理已經出現問題，需要真實的交流，「不能說弗蘭奇科夫是愚蠢或是病態的人，但喪失理智前他確實只是一個平凡的父親、丈夫」。而弗蘭奇科夫的27歲妻子斯維特拉娜（Svetlana）則表示，案發當下自己正在洗澡，不知道丈夫已經鑄下大錯。目前已經弗蘭奇科夫扣押，等到調查結果出爐判刑。

截至7日，俄羅斯單日確診破新高達到1154例、累計7497人感染。

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