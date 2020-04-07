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慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

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▲新冠病毒,新冠肺炎,厄瓜多,屍體。（圖／路透社）

▲厄瓜多死亡人數被質疑政府少報，民宅內收屍成為日常工作。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

拉丁美洲的厄瓜多，如今面對嚴峻的新冠肺炎，在限制令跟醫療體系維持上面臨兩難，日前因為宵禁時間衝突殯儀館作業時間，導致「收屍」進度延緩，多間醫院、民宅內只能堆放、伴屍直到業者來處理。如今政府為了盡快將遺體從室內移開，並免病毒擴散，開始發放數千個「紙箱棺」將就使用，當地人看到親人遺體最終被放紙箱，不由得落下無能為力的眼淚。

根據英國《衛報》報導，厄瓜多最大城瓜亞基爾（Guayaquil）目前同樣也是疫情嚴重的地區，當地因為進入全國戒備狀態、宵禁，導致許多店家、服務業都無法正常運作，其中殯葬業者更是忙到焦頭爛額，除了工時遭到壓縮之外，就連安置遺體的空間也擠不出來。

截至7日上午，厄瓜多確診人數達到3747人、死亡191人。當地最大醫療機構卡博醫院（Teodoro Maldonado Carbo Hospital）醫師表示，「我們看到的就跟恐怖片的劇情一般，我的妻子多希望我不要上班，但我不去上班就會有更多患者死亡。」

▲新冠病毒,新冠肺炎,厄瓜多,屍體。（圖／路透社）

▲政府為因應許多病逝者，決定發放2000個紙箱棺。

目前厄瓜多通報的死亡病例為191人，但當地政治家莫拉萊斯（Carlos Luis Morales）卻向《CNN》透露，當地機關早已發出至少480份死亡證明，每天收屍數量更是破百。瓜亞基爾市政府4日分發2000多個「硬紙板棺材」，希望可以趕緊應急急遽上升的死亡人數。

地方政府官員偉德（Jorge Wated）表示，已經為民眾開通協助熱線，以及提供病患遺體運送的相關幫助。當地醫療專家表示，未來厄瓜多的疫情將會更嚴重，直至出現高峰期之後才可能推估未來發展，政府該好好思考應對措施。厄瓜多前衛生流行病學部長安迪諾（Fracncisco Andino）表示，厄瓜多的醫療體系早在一周前就崩潰了，最終那些人只能死在家中。

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