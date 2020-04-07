安倍將對「東京大阪7都府縣」宣布緊急事態　預計8日生效

▲日本首相安倍晉三預計今（7）日晚間發布緊急事態宣言。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本首相安倍晉三預計今（7）日晚間發布「緊急事態宣言」，針對東京、大阪等7個都府縣實施，預計8日起生效，為期1個月。他強調，此舉並非外國的封城，而是「極力減少人與人的接觸」，遏止新冠肺炎疫情擴散，醫療體系崩潰。

安倍預定7日晚間7時（台灣時間晚間6時）在首相官邸舉行記者會，發布緊急事態宣言，8日起生效，為期1個月。他先前曾向媒體表示，此舉並非「封城」，大眾交通也會如常營運，希望能在維持經濟、社會活動的情況之下，遏止疫情。

根據《共同社》，安倍表示，「這是為了極力減少人與人的接觸，尋求進一步的配合與協助，完善醫療體系。」他也提到，希望能夠盡全力避免病例數爆發激增，導致醫療體系崩潰。此外，政府未來也將持續關注疫情，討論是否該將其他地區列入實施範圍。

安倍晉三依據防範疫情擴散而修改的《特別措施法》（新冠特措法）發布緊急事態宣言，實施地區的知事將可以要求民眾避免非必要的外出，停止或限制學校、電影院等場所的營運，強制徵收醫療藥品，命令或保管食品與藥品的銷售等等，違反者也將面臨相關罰則。

傳染疾病專家與各界專家組成的諮詢委員會今（7）日上午10時也召開協商，討論實施的地區和時間是否恰當。安倍收到上述結果以後，將出席眾議院指導委員會報告，預計晚間7時發表緊急事態。



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