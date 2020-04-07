找到新冠肺炎「致命弱點」！與SARS抗體產生作用　有望加速疫苗研發

▲此項研究有助於加速新冠肺炎疫苗研發。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情延燒全球，各國專家紛紛加緊速度研發疫苗，根據美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research）最新發表的研究指出，他們已經透過從SARS痊癒者身上分離出的抗體，找到新冠病毒的「致命弱點」，有助於加速疫苗開發。

綜合外媒報導，斯克里普斯研究中心在《科學》（Science）期刊上發表的研究指出，他們已接近原子的解析度，描繪出人類感染SARS時產生的抗體，和新冠病毒的相互作用。負責研究的威爾遜（Ian Wilson）博士表示，這種抗體取自SARS的痊癒者體內，它能與導致新冠肺炎的新型冠狀病毒「SARS-CoV-2」發生作用。

威爾遜表示，這個名為「CR3022」的抗體，與兩種新冠病毒的結合點十分相近，這能有效幫助了解疫苗的基本結構，也有可能藉此了解未來可能出現的其他病毒，「這個位點等同於新冠病毒的致命弱點。」

不過，共同研究者孟媛（音譯，Meng Yuan）也說，這個位點非常難尋找，「通常隱藏在病毒內部，只有當病毒的部分結構改變時才會顯現出來，就像自然感染時一樣。」目前研究中心正積極尋找願意提供血液樣本的新冠肺炎痊癒者，以檢測其體內的潛在抗體。

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