單車狂徒「不管宵禁」堅持遊街　警盤問還亂槍挑釁…最終慘遭當街轟斃！

▲哥倫比亞警方開槍轟斃不聽宵禁的狂徒。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球持續蔓延，多國陸續發出封城鎖國政策，其中有的國家還有嚴格宵禁，而對於違反者多以勸導或是罰款處置，但面對疫情暴增的南美洲國家哥倫比亞，截至7日確診達到1579人、死亡病例46人，宵禁更是早就嚴格實施，但還是有民眾不顧健康安全堅持出門，最終遭到警方開槍轟斃。

根據英國《每日郵報》報導，哥倫比亞2日晚間10時許，已是進入宵禁時段，但穿黑衣的32歲自行車騎士羅德里格斯（Jonathan Rodríguez）卻不顧政策在路上遊蕩。不久後，羅德里格斯遭到兩名警察攔住盤查，但他卻在下車後立刻拔槍朝警方開槍，且繼續試圖逃跑。

其中一名員警的肩膀遭到射擊，而羅德里格斯繼續對另外一名警方開槍時，疑似因為過於緊張，並未射到員警，警方見他行徑惡劣，同樣朝羅德里格斯腹部與臀部開多槍，停止這場追逐槍戰，事後羅德里格斯被送往醫院急救兩小時後，還是回天乏術。

當地警方表示，羅德里格斯過去曾有多起前科，包括搶劫、性虐、越域等，目前中槍的警方已無大礙。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）日前宣布3月24日開始全國進入隔離狀態，上周更是發佈全國緊急狀態通知，嚴厲的措施背後就是希望可以防止疫情擴散。

根據《路透社》報導，哥倫比亞7日再宣布將延長全國隔離2周。