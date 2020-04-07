全球破134萬確診7.4萬死！馬德里教堂「每15分鐘辦1場葬禮」　川普幫強生打氣

▲親人因新冠肺炎死去，活下來的人相擁痛哭，地點在馬德里市中心西側教堂「La Almudena」的公墓附設火葬場外。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至7日上午6點，全國新冠肺炎累計133萬7749例確診、7萬4476死、27萬6259例痊癒。美國單日新增確診仍近萬例，達到36萬4723例，和位居第二的西班牙相差近23萬例；英國首相強生（Boris Johnson）指出昨晚到醫院就診後，隨即因病情惡化被送入加護病房治療，確切情況尚不清楚。

美國單日新增確診逼近3萬例，疫情爆發至今僅6周，死亡人數已突破萬人，累計1萬781死，其中仍以紐約市最為嚴重，累計確診7萬2181例、3485死。西班牙累計13萬6675人，除確診人數已超過義大利的13萬2547人，死亡數也來到1萬3341人，和義大利的1萬6523例相去不遠。

西、義兩國疫情發展的重大差別，在於義大利疫情集中於北方倫巴底大區，儘管該區有米蘭、佛羅倫斯經濟工業大鎮，義國政府仍靠封城，有效將疫情控制於地域性發展，但區內居民的生活條件也隨之嚴峻。西班牙則因全國各地都出現一定數量的確診病例，使得中央政府難以應對，病例也立刻暴增。

據了解，位於馬德里中心西側的阿穆德納聖母主教座堂（La Almudena），每隔15分鐘就必須舉行葬禮，為因新冠肺炎而去的死者主持儀式。

▲強生病況比外界所知更為嚴重。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）確診至今11天，昨晚赴醫院就診後，隨即被轉往加護病房治療，目前情況不清楚，但據看診醫師表示，他一看就知道強生的狀況比政府對外宣稱的還要糟糕。美國總統川普當天則透過媒體向他的右派好友喊話，「全美國人民都會為你祈禱」。

伊朗及土耳其鄰近歐洲，由於伊朗醫療資源不足，加上石油戰對同為產油國卻又受美方制裁的伊朗而言，情勢更加嚴峻，不過美方終於在美東時間6日表示，將會鬆綁對伊的石油禁運及經濟制裁。土耳其方面，總統艾爾段宣布在首都伊斯坦堡興建臨時醫院，收治新冠肺炎患者；過去24小時，土國至少新增649例確診、75死，累計3萬217例確診、649死。

日本東京昨創下單日新高的143例確診，不過過去24小時疫情並未持續飆升，全國累計確診仍在4000大關以內，共3654例、85死。首相安倍晉三預計今晚針對東京都等7道縣，發表「緊急事態宣言」；東京都知事小池百合子不斷強調，緊急事態與國外封城措施不同，政府不會限制居民行動，但強烈拜託市民和店家配合政府政策。