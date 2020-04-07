更新／強生進加護病房「情況很嚴重」　川普派2家最棒藥廠聯絡倫敦：為他祈禱

▲美國總統川普過往在許多國際事務上，和強生是同戰線好友。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）確診至今11天，昨晚到倫敦一間醫院就診後，隨即被轉往加護病房。對此，美國總統川普表示，「進入加護病房就代表情況很嚴重」，「全美國人民為他祈禱」，他也要求2家曾協助愛滋及伊波拉病毒藥物研發的龍頭藥廠，立刻和倫敦聯絡，提供必要的協助。

綜合外電報導，川普在每日的白宮防疫簡報上表示，「我想要對我非常要好的朋友、我們國家的朋友， （英國）首相強生一個祝福。」他說美方對強生傍晚被轉送進加護病房的消息感到難過，「全體美國人都在為他能康復而祈禱，他是我一個很要好的朋友，而且有非常特別的特質：堅強、堅決、絕不放棄。」

▲英國首相強生似乎出現呼吸有困難，需要用上呼吸器。（圖／路透）

「當你進到了加護病房，病情就真的、真的很嚴重了」，川普表示，白宮已經和每一位為強生看過診的醫生聯絡，並且派出2家頂尖藥廠，立刻和倫敦方面聯絡，提供對方所需的協助。

強生於當地時間周日（6日）晚間約7點轉進加護病房治療，並且已交代讓順位第一大臣的外交大臣拉布（Dominic Raab），暫代主持隔天的防疫會議，此前強生都是在家透過視訊主持。收治首相的醫院為聖湯姆斯醫院（St. Thomas' Hospital），院方當天表示強生有持續咳嗽和發燒等症狀。

根據首相官邸唐寧街指出，強生被送往加護病房時意識清醒，作為預防性措施，他會分配到一副呼吸器。拉布表示，首相在一個頂尖醫療團隊的照護下，情況已在控制之中。

儘管如此，外界各種揣測推論四起，倫敦國王學院（ King's College London）臨床教授麥德兒麻特（Nathalie MacDermott）認為，若強生進加護病房時意識仍然清醒，那就非常不可能會用到醫療呼吸器，「他們應該會先用別的方式，進行非侵入性的呼吸維持治療，這樣可以幫忙緩解呼吸困難。這才是他們會先試的方式」，而非官方所說的「預防性」直接進入呼吸器治療階段。

麥德兒麻特指出疑點的另一面向，若醫生沒有先為強生試過某種呼吸維持的治療，他們大可以把他留在病房裡持續觀察，以此推測強生的病況實際上比政府對外界宣稱的還要嚴重。

強生辦公室6日全天都拒絕對外透露病房內的情況，也不說明首相目前接受過何種測試和治療法，並拒絕回應是否已出現呼吸困難和肺炎症狀。直到當天晚上7點，強生轉進加護病房以前，辦公室對外的口徑一致 ─ 他還在病床上繼續工作。

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