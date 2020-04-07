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安倍預計今晚發緊急事態　東京都知事強調「非封城」：強烈拜託市民店家配合

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▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲不同於封鎖，日本首相安倍晉三預定今晚發布「緊急事態宣言」。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者楊明珠

新冠肺炎疫情在日本擴大，首相安倍晉三預定7日發布「緊急事態宣言」，對象是東京、大阪等7道府縣。東京都知事小池百合子6日晚間表示，這道宣言發布並不代表要封城。

2019冠狀病毒疾病疫情擴大，安倍預定7日晚上7時（台灣時間6時）在首相官邸（行政中心）舉行記者會發布緊急事態宣言，希望國民配合防疫。

小池6日晚間在東京都廳召開記者會一開始表示，很感謝東京市民的配合，但很遺憾的，東京確診新冠肺炎的人數4日公布117人、5日公布143人，確診人數多，政府於是訂出方針，將發布緊急事態宣言，以東京等大城為對象，實施期間約1個月。

小池表示，如果政府發布緊急事態宣言的話，東京都政府有必要採取緊急事態措施，為了讓市民與業主好做準備，東京都政府將事先公布預定實施的緊急事態措施方案。

她強調，政府發布緊急事態宣言後，東京所做的措施與海外有些城市所實施的「封城」不同，不會強制限制市民在東京的移動，而是希望盡量減少人與人之間的接觸。

小池強調，東京都政府不會限制市民為了買食品、藥品等生活必需品的外出行動，也不會限制市民上醫院。不會要求販售這些生活必需品的商店要暫停營業，這一點她請市民放心，也請市民不要囤積物品。

小池還說，市民所擔心的大眾交通的行駛，東京都政府不會要求業者讓這些大眾交通工具停駛，所以市民不用急著要離開東京返鄉。

小池表示，今後要實施的措施最重要的是加強防疫，為了守護市民的生命與健康，讓疫情對生活及經濟的影響降至最低，東京都政府要強烈拜託市民、業主配合，為了讓這次所實施的措施能變成具有成效，將與政府進行必要的合作。

她指出，最重要的就是希望東京的市民盡量不要外出。之前呼籲市民，盡量避免去密閉空間、人群密集、人與人密切接觸的「3密」地區，也告訴過市民，因為夜間的餐飲店等發生群聚感染的案例多，所以籲請市民夜間少出門。市民如果不得已須要出門的話，不要去群眾排隊的地方，社交距離要保持約2公尺。

小池希望市民盡可能利用遠距工作的型態在家工作，讓通勤的情況降至最少。此外，有關政府發布緊急事態宣言後，東京都政府是否要求設施及辦活動的業者歇業一事，他指出這分3大類，包括「基本上籲請歇業的設施」、「因設施類別而需籲請歇業的設施」、「為維持社會生活所需的設施」。

對於有些業者為了配合政府防疫，變成須歇業或縮短營業時間，尤其是經營規模小的業者或員工人數少的店鋪，東京都政府正考慮設立「防疫合作金」，提供補助。此外，為了減少市民對於東京都政府採取的措施懷有不安感，將成立「緊急事態措施諮詢中心」。

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