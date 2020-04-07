道瓊狂飆1627點！美股三大指漲破7％　投資人放眼6個月後：可以甩開陰影

▲美股本周開盤表現亮眼。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周一開盤立刻躍升，道瓊工業指數狂漲超過1600點，終場帶領標普和那斯達克衝破7%漲幅。歐美新冠肺炎疫情出現緩和勢頭，「全世界疫情中心的中心」紐約州的單日新增死亡病例也出現近一周以來，首度下降的情況，市場反應顯示對接下來的走向抱持樂觀態度。

道瓊指數終場大漲1627.46點，或7.73％，收在22679.99點；標普500指數上漲175.03點，或7.03％，收在2663.68點；那斯達克指數終場則是上漲540.06點，或7.33％，以7913.24點作收。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）7日表示，重症病例及死亡病例的增加率都雙雙減少；「CFRA」集團投資策略主席史托佛（Sam Stovall）則精確形容，投資市場當前的眼光已經越過低谷，儘管許多基礎民生等產業仍處在自由落體的狀態，投資人早已放眼6個月後，認為到時候就能甩開病毒陰影。

值得注意的是，總統川普、官員首長及公衛專家都表示，接下來這兩周才是疫情發展至高峰的時期，會有更多的死亡病例，過後才會逐漸趨緩。美國此時仍處在與抗疫的戰爭時期，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）更直指出售「戰爭債券」（war bond）有其效果，能藉此籌措資金以滿足戰時需求。

庫德洛表示，危難時刻應該考慮採取與承平時期不同、能及時發揮效果的聯邦融資手段，並認為這對美國未來國家安全、經濟和健康等，屬於一種長期投資。他認為這是個好主意，將會把想法轉達給川普。