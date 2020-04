伊朗全境確診數破6萬　外交部：永遠不會因疫情求助美國

▲ 伊朗外交部發言人穆薩維(Abbas Mousavi)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

伊朗外交部發言人墨沙維(Abbas Mousavi)於當地時間6日在記者會上表示,某些政府和國家已經試圖將冠狀病毒問題政治化,並且加以利用這種情況,而伊朗絕對不會向美國尋求協助,以對抗新冠病毒的疫情。

墨沙維同時也在記者會上感謝居住在國外的伊朗人,通過伊朗在世界各地的使館,提供人道主義援助,目前已經受到30多個國家和國際組織的幫助,一起對抗新冠病毒。

伊朗當局認為美國在中東地區動作頻頻,已經造成動盪不安的情形,尤其是在伊拉克佈署愛國者飛彈,明顯與伊拉克官方意見相反,也與國會和人民的意見相左。

根據《路透社》報導,自從美國退出《伊朗核協議》之後,兩國之間的緊張局勢不斷升溫。伊朗當局指出,美國對於伊朗的制裁,大大地遏止了對於新冠肺炎疫情的努力,敦促其他國家和聯合國可以一起呼籲美國解除制裁。

'What the Islamic Republic of Iran expects (from now on) is for the Europeans to fulfil the rest of their commitments in various fields (such as) banking, energy, insurance,' says Iran's foreign ministry spokesman Abbas Mousavi. https://t.co/k1VGDCZqNk