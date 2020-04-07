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伊朗全境確診數破6萬　外交部：永遠不會因疫情求助美國

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▲▼ 伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）於當地時間6日在記者會上表示，某些政府和國家已經試圖將冠狀病毒問題政治化，並且加以利用這種情況，而伊朗絕對不會向美國尋求協助，以對抗新冠病毒的疫情。

墨沙維同時也在記者會上感謝居住在國外的伊朗人，通過伊朗在世界各地的使館，提供人道主義援助，目前已經受到30多個國家和國際組織的幫助，一起對抗新冠病毒。

伊朗當局認為美國在中東地區動作頻頻，已經造成動盪不安的情形，尤其是在伊拉克佈署愛國者飛彈，明顯與伊拉克官方意見相反，也與國會和人民的意見相左。

根據《路透社》報導，自從美國退出《伊朗核協議》之後，兩國之間的緊張局勢不斷升溫。伊朗當局指出，美國對於伊朗的制裁，大大地遏止了對於新冠肺炎疫情的努力，敦促其他國家和聯合國可以一起呼籲美國解除制裁。

墨沙維強調，「伊朗從未要求也不會要求美國幫助德黑蘭打擊疫情，但是美國應該取消對伊朗的所有非法、單方面製裁。」

截至伊朗當地時間6日為止，已經有60500例確診病例，並有3739人死亡，是受到新冠肺炎疫情影響最嚴重的中東地區國家。

 
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