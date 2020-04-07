越窮感染肺炎機率越高　西班牙貧困區比富裕區嚴重7倍

▲西班牙。（示意圖／達志影像）



實習記者劉雪兒／綜合報導

西班牙是全球第三個疫情最嚴重的國家，加泰隆尼亞（Catalunya）地區政府分析了病毒的分佈情況，發現貧民窟的感染率是富人區的6至7倍。對此，美國約翰霍普金斯大學的流行病學教授曼努埃爾·佛朗哥（Manuel Franco ）認為，隨著新冠肺炎的持續爆發，收入、性別、教育和原籍國的不平等情況更加凸顯。

根據《衛報》報導，巴塞隆納低收入社區Bon Pastor一名醫師指出，那些從事社會低階層的工作者，比如購物中心、超市、養老院或清潔人員等，在沒有戴口罩或其它防護措施的情況下，感染機率高，再加上居住的環境小，難以自我隔離，容易感染身邊的人。

此外，這名醫師還補充說，「你越窮，就越高機率遇到健康問題」的現象是一種惡性循環。事實上，西班牙許多地區還沒從2008年的金融海嘯中恢復，失業率是13.7%，是其他歐盟國家平均水平的兩倍。

值得一提的是，佛朗哥的分析也在其他國家得到證明，印度心胸外科權威特雷恩（Naresh Trehan）醫師表示，貧民窟幾乎沒有衛生設施或自來水，成千上萬的人住在一起，疫情的傳播力極強，當地防控壓力大。

而中國上海醫療救治專家組組長張文宏也發出最新預警，「全球疫情取決於控制得最差的國家，不取決於哪個國家控制最好、最早。只要世界上還有一個國家沒有控制好，這個病毒就會向全世界蔓延。這場疫情很可能後面是一波又一波，會是一場持久戰。」