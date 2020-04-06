快訊／美股猛爆反彈…道瓊激升逾900點　社交隔離奏效激勵！

▲紐約證券交易所交易大廳。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美股周一開盤大反彈，道瓊工業指數快速上漲超過900點，標普500指數上漲3.8％，那斯達克綜合指數也上漲超過3.6％。歐洲新冠病毒疫情出現緩和跡象，美國紐約也首次出現單日新增死亡病例增幅下降，顯示社交隔離措施奏效，激勵市場樂觀情緒。

美股從上周的拋售潮中大幅反彈，道瓊工業指數開盤上漲超過900點或4％，標普500指數上漲3.8％，那斯達克指數上漲3.7％。雷神公司（Raytheon Technologies）上漲7％帶起漲勢，蘋果、波音和UnitedHealth也均上漲3％。標普500工業與金融板塊上漲均超過5％。

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CNBC報導指出，影響市場樂觀情緒的原因可能包括，由於美國住院率已經趨於穩定，白宮在周日記者會上對疫情抱持較為樂觀態度，加上紐約州周日新增死亡594例，少於前一天的630例，是疫情爆發以來首次出現下降趨勢。

由於歐洲新冠肺炎疫情已逐漸出現曙光，各國死亡率已呈現下降趨勢，美國疫情也已經接近頂峰，市場預期社交隔離措施正逐漸產生效果。

另一方面，俄羅斯主權基金負責人先前表示，俄國與沙烏地阿拉伯的石油減產協議已經「非常接近達成」，緩解了市場對石油市場崩盤進一步破壞全球經濟穩定的憂慮。

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