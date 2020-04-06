四大會計師事務所上緊發條　員工出入11景點須自主健康管理

▲KPMG安侯建業主席余紀隆。（圖／KPMG安侯建業提供）

記者吳靜君／台北報導

清明連假期間，疫情指揮中心昨日針對11個景點發布國家級警報，四大會計師事務所也有所因應，KPMG安侯會計師事務所3月初即已經實施居家辦公（Work from Home）的演練，並且已經分組進行居家辦公，而疫情指揮中心昨日警示11景點，KPMG表示，昨日已經請有去過景點的員工今（6）日在家辦公。

連假旅遊人潮帶來疫情緊張，金融業、製造業等多家企業已啟動居家辦公，大型會計師事務所宣布自主健康管理措施。KPMG安侯建業會計師事務所指出，昨日已經請有去過景點的員工調整為在家工作，從今日起大約14日。

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安永會計師事務所表示，連假曾經到達人潮擁擠的場所，應該自主健康管理14天，避免外出到公共場所，盡可能在家上班。安永也要求在連假出遊的員工自主健康管理之外，也可以由各合夥人視員工的需求，在家工作兩週。

勤業眾信則表示，員工如果在廉價前往11個景點，或者家人或者接觸有去的朋友，今天起進行自主健康管理14天，務必戴口罩、勤洗手以及定時量測體溫。為了降低感染風險，勤業眾信也已經採取「分組遠距辦公備援計畫」，採取分組分流的方式，有一半的同仁遠距辦公，以確保「業務持續營運計畫」。

資誠則要求，員工若在連假去過11個景點，應進行自主健康管理14天，在自我健康管理期間若沒有任何不適狀況，仍可以正常上班，但仍需戴口罩、使用肥皂勤洗手。