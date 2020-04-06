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西班牙死亡增幅「2周最低點」！新增637死亡　疫情連續4天放緩了

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▲▼西班牙龍達（Ronda），民眾於疫情封城期間聚集在陽台慶祝「棕枝主日」（Palm Sunday）。（圖／路透）

▲西班牙民眾於疫情封城期間聚集在陽台慶祝「棕枝主日」（Palm Sunday）。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

歐洲新冠肺炎疫情退燒！西班牙每日新增死亡病例已經連續第四天出現下降，顯示歐洲可能已經度過了疫情的最高峰。根據官方公布統計，西班牙6日新增637例死亡病例，累計死亡超過1.3萬人。

根據英國廣播公司（BBC）報導，西班牙累計確診病例超過13.5萬例，是歐洲疫情最嚴重的國家；西班牙民眾已經度過了三個多星期的社交隔離生活，目前相關措施暫訂將延長至4月底。

由於疫情擴散趨勢正在放緩，西班牙政府計畫擴大採驗範圍，藉此掌握還有多少無症狀感染者。西班牙外交部長岡薩雷斯（Arancha Gonzalez）表示，「重要的是要先知道有誰被感染，才能逐步放寬對西班牙公民的封鎖令。」

除了義大利外，包括義大利、法國、德國在內等許多「重災區」國家，如今的死亡率已經出現下降趨勢，使人們對於社交隔離措施能夠有效遏止新冠病毒傳播這點燃起希望。

依據西班牙政府6日公布的數據，過去一天內新增確診病例4,273例，累計確診總數達135,032例，確診病例數僅次於美國；新增637例死亡病例，累計死亡病例超過1.3萬，也僅次於義大利，但單日新增死亡病例數已經降至2周以來最低水準。

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