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封城在家也要運動！C羅發起「客廳盃」挑戰　俄羅斯滑冰正妹也響應

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▲▼C羅發起了客廳盃挑戰（living room cup）。（圖／翻攝自cristiano instagram）

▲C羅發起了客廳盃挑戰（living room cup）。（圖／翻攝自cristiano instagram）

記者林彥臣／綜合報導

武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓世界各地許多民眾都因為封城，被禁足在家，就連職業運動員也不例外，葡萄牙的明星足球前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）就發起了客廳盃挑戰（living room cup），讓大家即使在家裡也可以一起動起來，現階段陸續有世界各地的運動員拍影片響應這項挑戰。

C羅在IG上發布了影片，號召大家一起參加客廳盃挑戰，接著就進行45秒的捲腹運動，只有腰部著地，以指尖觸摸自己的腳踝，計算自己可以做幾下。45秒過後，C羅總共做了142下。

▲▼俄羅斯花式滑冰選手梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）響應客廳挑戰。（圖／翻攝自jmedvedevaj instagram）

▲俄羅斯花式滑冰選手梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）響應客廳挑戰。（圖／翻攝自jmedvedevaj instagram）

在C羅發起挑戰後，曼聯後衛達洛特（Diogo Dalot）、曼聯隊中場費南德斯（Bruno Miguel Borges Fernandes）、俄羅斯的奧運女子花式滑冰銀牌選手梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）都響應了客廳盃挑戰，但他們都沒有打破C羅的紀錄，分別做了105下、117下、44下。

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