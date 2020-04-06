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中華電即日起停售Zoom服務　改供Teams方案

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▲▼中華電信,499吃到飽,資費,手機月費,電信業者。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信宣布，即日起停售Zoom遠距視訊會議軟體方案。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

在疫情期間，企業遠距辦公需求提升，但先前卻傳出遠距視訊會議軟體Zoom有資安漏洞疑慮，因此中華電信今（6）日宣布，將提供與微軟合作「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案。

中華電指出，已於3月30日請Zoom產品代理商(摩百數位股份有限公司)針對資安漏洞提出說明，在資安疑慮未釐清前，將停售Zoom產品，對資安有疑慮客戶協助客戶移轉至適當遠端視訊服務。Teams方案是專為企業客戶量身打造，讓企業員工在資訊安全、資料傳輸加密不外露特性下，透過不同平台、載具，可建立多功能遠距視訊會議，彈性即時協同辦公。

請繼續往下閱讀...

中華電客戶於租用Zoom服務合約期間，將可以原契約等價優惠提供Office 365服務，確保原租用Zoom服務客戶「服務不中斷，熟悉新產品」。

中華電信Microsoft Office 365商務系列遠距視訊會議Teams產品可支援250人同時視訊會議、使用電子白板、共享螢幕桌面、共編Office文件、控管團隊成員等企業級整合通訊功能，且具備1 TB超大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB郵件信箱Exchange Online，不僅提升工作效率，更讓團隊協同合作無縫接軌。Microsoft Teams具備完整的資安防護，支援多因子驗證(MFA)、聊天和頻道消息中具備數據丢失防護功能(DLP)、使用相互傳輸層安全性(MTLS)通訊協定在網際網路上提供加密通訊和端點驗證。

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