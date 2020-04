怕自己和妻子染疫　他開2槍共赴黃泉路...檢測結果是陰性

▲疫情越來越嚴重,新冠病毒試劑盒顯得特別重要。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國芝加哥當地時間2日發生一起凶殺案,54歲的耶瑟尼克(Patrick Jesernik)因為擔心自己和59歲妻子謝麗爾·耶瑟尼克(Cheryl Jesernik)感染新冠肺炎,選擇在自家開槍殺害妻子後,再自行結束生命。當地警方表示,2人的頭部都有一處槍傷,是死亡的主因,在屍體旁有尋獲一把左輪手槍,被認為就是耶瑟尼克犯案的工具。

根據美國國家廣播公司(NBC NEWS)報導,警方表示,謝麗爾前幾天因為呼吸困難,於是與耶瑟尼克一起接受了新冠病毒的檢驗。但回家後耶瑟尼克出於對於疫情的恐懼,所以計畫了這場謀殺、自殺案。

