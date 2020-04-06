怕自己和妻子染疫　他開2槍共赴黃泉路...檢測結果是陰性

▲疫情越來越嚴重，新冠病毒試劑盒顯得特別重要。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國芝加哥當地時間2日發生一起凶殺案，54歲的耶瑟尼克（Patrick Jesernik）因為擔心自己和59歲妻子謝麗爾·耶瑟尼克（Cheryl Jesernik）感染新冠肺炎，選擇在自家開槍殺害妻子後，再自行結束生命。當地警方表示，2人的頭部都有一處槍傷，是死亡的主因，在屍體旁有尋獲一把左輪手槍，被認為就是耶瑟尼克犯案的工具。

根據美國國家廣播公司（NBC NEWS）報導，警方表示，謝麗爾前幾天因為呼吸困難，於是與耶瑟尼克一起接受了新冠病毒的檢驗。但回家後耶瑟尼克出於對於疫情的恐懼，所以計畫了這場謀殺、自殺案。

Patrick Jesernik He killed his wife and then did it himself for fear of coronaviruses. The Will County Sheriff's Office released a statement on the situation on April 4https://t.co/f6qdJJPTrE pic.twitter.com/UECtCjaPHQ — wikiagebio (@wikiagebio1) April 5, 2020

警方在進入耶瑟尼克家中後發現2人，頭部有明顯的槍傷，地板也有大量的血跡，在3日進行屍檢後確認死因皆為一發朝向頭部的槍擊。耶瑟尼克被認定是自殺，而謝麗爾則是遭到殺害。此外屍體旁尋獲一把左輪手槍，裡面有著2枚廢彈殼和3枚未擊發的實彈，被確認是耶瑟尼克的犯案工具。

在2人過世後，對於新冠肺炎的檢驗結果出爐，皆為陰性反應，確認沒有感染新冠肺炎。因為耶瑟尼克的恐懼，讓妻子謝麗爾白白喪命。

NBC NEWS報導指出，在疫情爆發以後，因為多地封城命令影響，當地警方接獲家庭暴力的案件數量也急遽上升。家庭關係領域的專家認為，隨著疫情越來越嚴峻，家庭暴力事件會越來越多，強度也會持續提升。

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