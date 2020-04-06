政府美意不打折　抗疫補助、津貼免所得稅　財長：影響稅收78億元

▲行政院政務委員龔明鑫主持「融資貸款協助說明」記者會，財政部長蘇建榮出席說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院今（6）日舉行「融資貸款協助說明」記者會，財政部長蘇建榮出席參加並表示，行政院已經通過修正紓困列第9條之一的修正案，受新冠肺炎（COVUD-19）影響，政府補償、補助、獎勵津貼等都免課所得稅，初步估計，對於稅收影響大約78億元。

行政院蘇貞昌拍板由行政院政務委員龔明鑫擔任「經濟陳時中」，每天向國人報告紓困振興的進度，並且安排主題回應國人對於振興經濟的疑難雜症，而行政院也排定，會將稅務的問題排入主題。

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有媒體疑問，民進黨立委郭國文今日召開「右手紓困、左手課稅」記者會，呼籲政府針對防疫補貼、振興措施要給予減免課稅，給民眾及企業的紓困，不應課稅而打折。

蘇建榮回應，日前行政院通過修正紓困振興特別條例第9條之一的修正草案，因為疫情關係受到政府補償、補助、獎勵津貼及都可以依規定免課所得稅。

而對稅收的影響，大約是78億元。財政部官員表示，這是依據各政府機關所發放補貼、補償、補助金額初步估算影響稅收的金額，但現在各部會都有加碼紓困，且不一定都用於發放給民眾，所以實際影響的金額還要精算。