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全球央行無限量QE撐反彈　法人：台股挑戰年線萬點大關

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▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發，3/20台股一掃陰霾應聲大漲，盤中漲點超過500點，一舉收復9000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情衝擊金融市場，法人預期，台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

儘管美國上周公布初次領取失業救濟金人數跳升至696萬人，非農就業人數也大減70萬人，壓抑美股4大指數全數下跌，不過台股今（6）日在美國期貨電子盤上漲帶動下，開盤5分鐘內上漲逾百點，一度站上9,800關卡，終場收在9,818.74點，上漲155.11點，成交量1497.89億元，展望後市，法人認為，台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。

根據彭博統計，外資資金流向至4月3日，新興亞股近一周全數轉為流出，以南韓遭外資賣超18.5億美元（約新台幣563億元）最多，其次為印度流出9.9億美元（約新台幣301億元），而台股上周小幅流出5.1億美元（約新台幣155億元），與南韓雙雙連續8周遭外資賣超；今年以來新興亞股累計已遭外資賣出453.8億美元（約新台幣1兆3,818億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，今年以來新興亞股累計已遭外資賣出453.8億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，今年以來新興亞股累計已遭外資賣出453.8億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國最新初次領取失業金人數再度刷新紀錄，兩周累積新增失業人數逼近千萬人大關，加上3月份非農新增就業人數暴減至70.1萬人，使得美股連3日走跌，周線收黑，而OPEC+原定周一會議延至周四，也為全球市場添入不確定性。

展望台股後市，周俊宏認為，在全球主要央行推出無限量QE，帶動股市反彈，台股站穩十年線，目前往年線10,000點挑戰，預期反彈動能仍在，但他也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

至於在選股上，周俊宏指出，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台（光通訊、CCL、散熱），以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，因防疫發起的居家辦公、異地備援等措施，可能引起市場對PC、視訊會議與軟體的需求，也可多留意。

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