台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

▲為振興內需市場，經濟部今（6）日表示，口罩國家隊本周日產能將上看1500萬片。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！經濟部今（6）日表示，為了支持第一線的醫護人員，經濟部將再增加2條綁帶式外科手術口罩的產線，以滿足前線防疫人員的需求。

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經濟部表示，國內口罩產能在新增的第一波60條產線開始生產，第二波30條產線也提早完工上線之下，推升本週要挑戰1500萬片日產能，並確保每天生產2000萬片口罩的原物料供應無虞。

經濟部小編在臉書發文表示，大家使用的平面口罩，本週要挑戰1500萬片日產能，同樣的原物料還會用在醫護用的N95口罩上。N95的熔噴布用量大約是平面口罩的3至4倍，所以兩種口罩的產能，會依照疫情發展來動態調整。

「不只台灣，全世界的醫護人員都需要我們的支持，謝謝他們站在第一線，冒著極大的風險救助人命，我們也要用台灣製造的實力，努力為醫護人員提供後勤支援。」經濟部官員說。

另外，針對網路預購口罩的民眾，經濟部也特別提醒，第三輪口罩預購，這次可以拿14天份的9片，因為口罩量足夠，這次一樣不用抽，預購就有，請大家要記得在今天晚上八點前轉帳付費，才有口罩喔。