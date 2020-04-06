羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

▲左起為瑩碩生技董事長王建治、執行長顏麟權。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國際臨床研究初步證實使用羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）合併日舒（Azithromycin，阿奇黴素）治療，能有效清除新冠肺炎（COVID-19）病毒，國內唯一擁有日舒懸液學名藥證的瑩碩生技（6677）今（6）日表示已展開投產，並超前部署掌握原料藥供應來源。

面對新冠肺炎疫情嚴峻，世界各國積極投入疫苗與藥物開發，其中由國際知名病毒學家Didier Raoult教授在法國主導的一項開放性隨機臨床試驗發現，若將羥氯奎寧合併抗黴菌藥物阿奇黴素使用，則100%病患在第6天能完全清除病毒，所得結果引發全球關注。

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瑩碩表示，羥氯奎寧一般用在治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎，阿奇黴素則多用於治療黴漿菌肺炎或社區型肺炎，可以攻擊呼吸道中躲在生物膜裡面的細菌，並且預防感染，因此瑩碩已展開投產，確保產品供應無虞，未來可以在第一時間配合政府的防疫政策需求。

瑩碩執行長顏麟權表示，阿奇黴素對茲卡病毒與伊博拉病毒皆具有抑制作用，能預防患者出現嚴重的呼吸道感染，而另一位美國紐約執業醫師Zev Zelenko也自述其團隊在門診治療中採取羥氯奎寧合併阿奇黴素、硫酸鋅的雞尾酒療法，對500名新冠肺炎病患進行治療，初步達到零死亡、零住院、零插管，以及低副作用的卓越療效。

顏麟權進一步指出，瑩碩是國內唯一採用阿奇黴素懸浮液劑型生產的學名藥，有助幼童、老年人與吞嚥困難患者服用，而且在我國最新公布的感染臨床處置暫行指引，雖尚未建議臨床使用「羥氯奎寧＋阿奇黴素」，僅建議使用羥氯奎寧。

顏麟權強調，但目前考量全球相關臨床試驗持續進行，大家都在找出能清除新冠肺炎病毒的治療方法，進行醫療資源的最佳配置，因此瑩碩將採取超前部署，預先做好準備，以隨時配合政府的防疫政策需求，同時更願意提供給有研發需求的學科研單位。