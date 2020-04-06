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黃寶慧獨家專訪／安倍發言人谷口智彥證實：日本7日將宣布進入緊急狀態！

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新聞節目中心／綜合報導

新冠肺炎疫情在日本有猛爆式爆發趨勢，日本首都東京感染人數迅速竄升，連續兩天(4月4日、5日)分別新增118例及143例，創下單日新高，光是東京確診人數已經超過1000人、全國感染人數也來到3000多人。ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，6日全球獨家視訊專訪日本內閣官房參與、也就是首相安倍內閣特別顧問暨發言人谷口智彥教授(Tomohiko Taniguchi)，他在受訪中搶先獨家證實，首相安倍晉三將於7日宣布日本進入「緊急事態」。

▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。

隨著日本疫情變化越來越嚴峻，除了東京都外的首都圈，大阪等地的確診病例有急速增加趨勢。安倍特別顧問谷口智彥在接受黃寶慧專訪時表示，由於日本疫情已進入對國民生活和經濟造成嚴重損失的階段，因此首相安倍已著手進行相關準備，也召集專家組成諮詢委員會商討，預計7日就會發佈「緊急狀態宣言」，一旦發佈後，被指定為實施地區的都道府縣知事，可以要求居民避免外出，而谷口智彥在訪談中強調，這是日本從二次大戰以來從未面臨過的局面。

若宣佈緊急狀態，這將是日本國會賦予安倍晉三緊急狀態權力後，第一次動用緊急狀態令。面對新冠疫情帶來的挑戰，外界關注東京都是否可能因此被「封城」? 對此，谷口智彥表示，現在並非戰爭狀態，日本的「緊急狀態」和國外有強制力的「封城」截然不同，是要讓受緊急事態宣言管制的地方政府，可以要求民眾禁止不必要的外出，讓民眾了解「待在家中」的重要性，並無強制力。

▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。（圖／記者李毓康攝）

另外針對各國防疫表現，谷口智彥高度讚許台灣在應對新冠疫情的表現，是目前為止全球表現最棒的國家」他也樂見日、台能夠攜手抗疫，共享防疫及開發疫苗的資訊。其實在一月底時，首相安倍就呼籲各國支持台灣加入全球防疫體系，雖然台灣屢屢被排除在世界衛生組織（WHO）防疫體系門外，不過谷口智彥表示，世界衛生組織的目標是讓「全人類」得到「最好的健康」，所以當WHO宣佈全球大流行之後，所做的一切就是要幫助全世界人類應對疫情，而隨著全球受感染人數的迅速增加，台灣的防疫成果在國際社會有目共睹、成為各國仿效的模範，也再度讓世人看見台灣！

谷口智彥（TomohikoTaniguchi）目前是安倍首相特別顧問暨發言人，並且任教於慶應大學特聘教授，曾任《日經BUSINESS》記者、編輯委員，之後進入外務省，擔任外務副報導官、廣報文化交流部參事官等職，專長國際政治經濟與外交，對台灣相當友善。這也是日本首相府內閣官員第一次接受台灣媒體專訪，受到日本高度重視。谷口代表日本安倍政府對台灣表達極度的肯定以及支持。國際疫情嚴峻，多國陸續發布緊急命令，疫情的失控牽動全球局勢轉變，深度完整的專訪內容，敬請鎖定4月11日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▼日本首相特別顧問暨發言人谷口智彥教授6日於臉書上PO文表示接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧Rebecca Huang專訪（圖／翻攝臉書）
 

▲▼日本首相發言人谷口智彥教授6日在他的臉書上宣布接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧Rebecca Huang專訪（圖／翻攝臉書）

▼《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。（圖／記者李毓康攝）

▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。（圖／記者李毓康攝）

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