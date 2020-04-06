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超「神」防疫！病人看診前先發毒誓「隱瞞旅遊史不得好死」　網讚：超有效

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泰國醫院祭出超神防疫措施。（圖／翻攝自Bern Setasak Akeuwejakul）

▲泰國醫院祭出超神防疫措施。（圖／翻攝自Bern Setasak Akeuwejakul）

圖文／CTWANT

新冠肺炎持續在全球大爆發，為了防堵病毒擴散，各國紛紛祭出封城、禁止外出等防疫措施。泰國累計確診人數飆破2千例，至今已造成26人死亡，醫護再三呼籲民眾就醫時，切勿隱瞞旅遊史、接觸史。日前在泰國有間醫院就祭出一項「超神手段」，讓就診者乖乖遵守規定，網友看完後也忍不住哄堂大笑。

位在泰國北部素可泰府西三龍縣（Si Samrong, SukhothaiProvince）的一間醫院，近日張貼出一項告示，要求民眾就診前必須先向神明發誓，誓詞中寫著「我發誓，我所說得一切屬實，絕不隱瞞接觸史與旅遊史，若有任何一絲隱瞞，將無藥可醫、性命不保，就連我的家人、愛人也都會飽受折磨」。

消息曝光後，立刻引起一陣議論，並被瘋狂轉發將近7千次，網友紛紛留言大讚，「好猛」、「佛系防疫」、「對付泰國人就是應該用這招」、「一定有效」、「我們的人民害怕誓言，絕對可以嘗試」、「發誓也許比法律來得更有效」、「這真的是個好方法」、「每間醫院都應該要這樣」。

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