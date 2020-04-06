酷碰券衝內需　沈榮津：可望帶動十倍消費、上看千億元商機

▲為振興內需市場，經濟部長沈榮津今（6）日表示，規劃中的酷碰券可望讓民眾消費有折扣，追加預算超過百億元，將待疫情穩定後再上路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，內需型產業成為重災區，經濟部長沈榮津今（6）日表示，酷碰券每人每月每平台上限1000元，由政府提供七五折優惠，將待疫情和緩後儘快啟動，預估可望帶動十倍消費、上看約千億元商機。

行政院今天召開融資貸款協助說明記者會，由「紓困陳時中」政務委員龔明鑫主持，經濟部長沈榮津、經濟部中小企業處長何晉滄列席報告並說明，有關酷碰券的規劃及啟動時機，仍備受媒體關注。

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沈榮津表示，日前經濟部宣布將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關，依據內部估算，預計可以帶動10倍的消費需求，並希望誘發消費而不是造成替代消費。

至於上路時機，沈榮津指出，原本預計將盡快上路協助業者，但由於疫情變化快速，又因連假帶來疫情緊張，等到疫情稍緩，就會趕快啟動。

依據經濟部與合作平台估算，目前洽談合作的平台用戶總數約875萬戶，推估有效用戶約七成，就有將近600萬戶使用戶，沈榮津表示，主要在於要讓民眾先進行消費，再由政府提供折扣，以避免消費替代，未來將透過平台來協助，實體及數位形式可望並行。

經濟部參考民間的酷碰（coupon）優惠，吸引民眾花錢，由政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，將透過平台協助，老人的部分也會用敬老卡來協助，以避免數位落差，並強調「最重要的期待是要刺激消費。」